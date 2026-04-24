Euroleague: Με Ναν και Ντόρσεϊ η δεύτερη πεντάδα της φετινής σεζόν
OnSports Team 24 Απριλίου 2026, 15:24
EUROLEAGUE

Euroleague: Με Ναν και Ντόρσεϊ η δεύτερη πεντάδα της φετινής σεζόν

Η Euroleague γνωστοποίησε τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της φετινής σεζόν, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κορυφαίας ομάδας.

Το πρωί της Παρασκευής (24/04) η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους παίκτες που αναδείχθηκαν στην κορυφαία πεντάδα της κανονικής διάρκειας κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Λίγες ώρες αργότερα, η Euroleague ανακοίνωσε και τη δεύτερη καλύτερη πεντάδα.

Ανάμεσα στους παίκτες που ξεχώρισαν βρίσκονται ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού AKTOR και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού. Παράλληλα, η Φενερμπαχτσέ εκπροσωπείται με δύο παίκτες, τους Ουέιντ Μπόλντγουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η επιλογή των παικτών προέκυψε μέσα από ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν προπονητές και αρχηγοί των ομάδων, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς και οι φίλαθλοι.


