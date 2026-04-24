EuroLeague: Ανακοινώθηκε η καλύτερη πεντάδα της χρονιάς

EuroLeague

Γιάννης Χονδρός

Την καλύτερη πεντάδα της χρονιάς ανακοίνωσε η EuroLeague Basketball.

Σε αυτή βρίσκονται οι Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις Κάουνας), Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια), Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός), Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός).

Η EuroLeague έχει επίσης ανακοινώσει το βραβείο του προπονητή της χρονιάς (Πέδρο Μαρτίνεθ), καθώς και αυτά του καλύτερου αμυντικού (Άλφα Ντιαλό) και rising star της διοργάνωσης (Ζαν Μοντέρο).

