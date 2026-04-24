EuroLeague: Ανακοινώθηκε η καλύτερη πεντάδα της χρονιάς
EuroLeague
Γιάννης Χονδρός 24 Απριλίου 2026, 13:22
EUROLEAGUE

EuroLeague: Ανακοινώθηκε η καλύτερη πεντάδα της χρονιάς

Την καλύτερη πεντάδα της χρονιάς ανακοίνωσε η EuroLeague Basketball.

Με ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα, η  EuroLeague Basketball ανακοίνωσε τους παίκτες που απαρτίζουν την καλύτερη πεντάδα για τη φετινή σεζόν.

Σε αυτή βρίσκονται οι Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις Κάουνας), Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια), Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός), Νίκολα Μιλουτίνοφ (Ολυμπιακός).

Η EuroLeague έχει επίσης ανακοινώσει το βραβείο του προπονητή της χρονιάς (Πέδρο Μαρτίνεθ), καθώς και αυτά του καλύτερου αμυντικού (Άλφα Ντιαλό) και rising star της διοργάνωσης (Ζαν Μοντέρο).

Δείτε το post της Ευρωλίγκας:



