Μπόλντγουιν: «Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βραβεία περιφρόνησης της Φενέρ»
Ο… γνωστός Ουέιντ Μπόλντγουιν «ξαναχτύπησε» στο «Χ» ρίχνοντας τα βέλη του στη Euroleague για την απόφαση να πάρει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού ο Άλφα Ντιαλό.
Ο Άλφα Ντιάλο αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός της Euroleague για τη σεζόν 2025-26, όμως λογικά δε θα έχει προλάβει να το χαρεί μιας και μετά την αντίδραση του Έντι Ταβάρες ήρθε και αυτή του Ουέιντ Μπόλντγουιν.
«Άρα ο καλύτερος αμυντικός στην καλύτερη αμυντική ομάδα δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς; Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βραβεία περιφρόνησης της Φενέρ», έγραψε συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ στο «X», δημιουργώντας και πάλι θέμα.