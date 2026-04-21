Σορτς: «Σημαντική στιγμή για όλους και την ομάδα, δεν μιλάμε για μένα»

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR στη νίκη πρόκριση απέναντι στη Μονακό, οδηγώντας τους «πράσινους» στα playoffs της EuroLeague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εξασφάλισε την παρουσία της στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια με μειονέκτημα έδρας, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αποτελώντας τον βασικό παράγοντα της νίκης.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Σορτς μίλησε στη flash interview, σχολιάζοντας την εμφάνιση και τη σημασία της πρόκρισης, σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε αυτό που ήθελε και συνεχίζει στη διοργάνωση.

«Ήταν μια σημαντική στιγμή για όλους και την ομάδα, μια καλή εμφάνιση όμως δεν μιλάμε για μένα. Χαίρομαι που σφραγίσαμε το εισιτήριο και πήραμε την πρόκριση για τα playoffs. Ήταν μια μεγάλη και μακρά σεζόν. Σήμερα όλα έδεσαν συνολικά με μια καλή εμφάνιση και είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω για να έρθει η νίκη», ανέφερε μεταξύ άλλων.