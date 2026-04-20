Παναθηναϊκός: «Τελικός με Μονακό» - Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μονακό, για τα play in της Euroleague.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» χαρακτήρισε το παιχνίδι με τους Μονεγάσκους «τελικό», ενώ τόνισε ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα της κανονικής διάρκειας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του οι Εργκίν Αταμάν:

«Είναι τελικός. Δεν είναι ώρα να σκεφτούμε δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένας τελικός για εμάς, για τον κόσμο μας. Πρέπει να φτιάξει εκπληκτική και καυτή ατμόσφαιρα. Παίζουμε κόντρα σε μια μεγάλη και έμπειρη ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι μονό παιχνίδι, θα είναι δύσκολο. Είμαστε έτοιμοι για μάχη και να πάρουμε τη νίκη για να πάμε στα playoffs».

Για το ροτέισιον της Μονακό: «Αύριο δεν θα παίξουν 8 παίκτες. Θα παίξουν με πλήρες ρόστερ. Είναι διαφορετικό αυτό. Έχουν 7-8 παίκτες που μπορούν να παίξουν εύκολα, αλλά μαθαίνω ότι θα παίξουν πλήρεις και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι».

Για τη διαδικασία του play-in: «Φυσικά θα ήθελα να είμαστε στην εξάδα και να ετοιμάζομαι για τα πλέι οφ. Φέτος ήταν μικρές οι διαφορές. Μόνο ο Ολυμπιακός έκανε σπουδαία σεζόν και μετά η Βαλένθια. Μετά όλες οι άλλες ομάδες είναι στα ίδια επίπεδα. Η Ρεάλ Μαδρίτης τερμάτισε τρίτη, εμείς την κερδίσαμε δύο φορές. Η Φενέρ τερμάτισε τέταρτη, Την κερδίσαμε στην Πόλη, χάσαμε εδώ με buzzer beater. Από τη Χάποελ χάσαμε έναν πόντο, είχαμε ίδιο ρεκόρ με τη Μονακό. Πάντα υπάρχουν επικίνδυνα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για τις ομάδες. Μετά από αυτή τη σεζόν όλες οι ομάδες είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι θέμα ημέρας και πόσοι παίκτες είναι υγιείς για να βρεθεί μια ομάδα στο Final 4».

Για τον ανταγωνισμό στην Ευρωλίγκα: «Είναι μια σπουδαία σεζόν στην Ευρωλίγκα, πολλές ομάδες πάλεψαν μέχρι το τέλος. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες και αυτό είναι καλό για τον κόσμο που παρακολουθεί».

Για το αν είναι κλειδί η συνέπεια για να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final 4: «Η καλύτερη ομάδα θα φανεί στο παρκέ. Στην regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Και μετά η Βαλένθια. Τώρα θα δούμε αν μπορούμε να είμαστε η καλύτερη ομάδα, αλλά δεν σκεφτόμαστε το Final 4. Μόνο το πώς θα κερδίσουμε τη Μονακό για να πάμε στα playoffs».

Για το feeling που έχει: «Είμαστε έτοιμοι».