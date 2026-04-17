Παναθηναϊκός AKTOR: Υποδέχεται τη Μονακό την Τρίτη (21/4) στο Telekom Center Athens

Οριστικά 7οι οι «πράσινοι» μετά την άνετη νίκη τους με την Αναντόλου Έφες – Κόντρα στην 8η Μονακό στην έδρα τους για μια θέση στα πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ νίκησε εύκολα την Αναντόλου Έφες στην τελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague. Με το αποτέλεσμα αυτό οι «πράσινοι» είναι οριστικά 7οι και θα παίξουν στα play in. Έχοντας την τύχη στα χέρια τους, καθώς όλα θα κριθούν στο Telekom Center Athens.

Το βράδυ της Τρίτης (21/4) στην έδρα του «τριφυλλιού» θα φιλοξενηθεί η 8η Μονακό. Η οποία έδειξε κόντρα στη Χάποελ πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ένα ματς από το οποίο θα προκύψει ο 7ος των πλέι οφ. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει τη 2η της βαθμολογίας, Βαλένθια, με μειονέκτημα έδρας.

Για τον ηττημένο θα υπάρξει μία ακόμη ευκαιρία την Παρασκευή (24/4) στην έδρα του, απέναντι στο νικητή του Ερυθρός Αστέρας-Μπαρτσελόνα.