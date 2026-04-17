Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στα playoffs και μετά στον τελικό του T-Center

Η καρό σημαία της regular season της EuroLeague «πέφτει» απόψε με τους «ερυθρόλευκους» να είναι στην πρώτη θέση, τους «πράσινους» να «μάχονται» για την έκτη και την απευθείας πρόκριση στα playoffs και το OnSports να σας παρουσιάζει πως και πότε μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε «αιώνια» κόντρα επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Και όμως. Ο «μαραθώνιος» της κανονικής διάρκειας της EuroLeague φτάνει απόψε στο τέλος του. Η 38η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τη δεύτερη… δόση της και μια ακόμα εντυπωσιακή, απαιτητική και… ατελείωτη σεζόν έχει μπει στην τελική της ευθεία.

Ο Ολυμπιακός έχει παρουσιάσει το πιο σταθερό πρόσωπο από όλες τις ομάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και δικαίως κατακτά την πρώτη θέση της κατάταξης τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός, με τα συνεχόμενα σκαμπανεβάσματα στο παιχνίδι του, έχει ακόμα μπροστά του μια αναμέτρηση και συνεχίζει να «παλεύει» για την 6η θέση και την απευθείας πρόκριση στα playoffs.

Κάτι όμως που δεν βρίσκεται αποκλειστικά στο δικό του χέρι, μιας και το βράδυ θα αγωνίζεται στο Telekom Center Athens και θα έχει στο αυτί του το… ραδιοφωνάκι για να ακούει τι γίνεται στο Ζαλγκίρις-Παρί, περιμένοντας την.. έκπληξη στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, μπορεί να πλασαριστεί από την 6η μέχρι και την 9η θέση της κατάταξης, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες πιθανότητες για να δούμε… εμφύλια «μάχη» για την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας. Για να γίνει κάτι τέτοιο το σενάριο είναι ένα, να βγει ο Παναθηναϊκός στην 8η θέση, αλλά αυτό έχει κάποια… υποσενάρια.

1.

Ο Παναθηναϊκός να τερματίσει 7ος και τότε την Τρίτη στο Telekom Center Athens, θα αντιμετωπίσει την 8η ομάδα της κατάταξης. Σε περίπτωση ήττας του οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή τον νικητή του «ζευγαριού» 9-10 για να πάρουν το 8ο και τελευταίο εισιτήριο. Αν τα καταφέρουν τότε πέφτουν κατευθείαν πάνω στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία και θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας.

2.

Ο Παναθηναϊκός να τερματίσει 8ος. Να ηττηθεί στο πρώτο ματς των play in από τον 7ο και εν συνεχεία να πάρει τη νίκη στο ματς της… δεύτερης ευκαιρίας και ουσιαστικά να παραμείνει στη θέση Νο8 και να έχει απέναντί του τον Ολυμπιακό.

3.

Ο Παναθηναϊκός να τερματίσει στην 9η θέση. Τότε θα πρέπει να κερδίσει το πρώτο play in στο T-Center την Τρίτη απέναντι στον δέκατο και το δεύτερο εκτός έδρας την Παρασκευή απέναντι στον ηττημένο του 7-8.



Αυτά είναι τα τρία… υποσενάρια που μπορούν να φέρουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό αντιμέτωπους στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Τώρα, σε περίπτωση που το ελληνικό μπάσκετ για μία ακόμα φορά καταφέρει να πανηγυρίσει την πρόκριση και των δύο ομάδων του στο Final-4 τότε η μόνη περίπτωση να κοντραριστούν οι «αιώνιοι» στο glass floor του Telekom Center Athens είναι στον τελικό.