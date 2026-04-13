Ιτούδης: «Δώστε μας περισσότερους haters, μας αρέσει αυτό»

Με τον δικό του τρόπο σχολίασε την νίκη της ομάδας του επί της Μακάμπι ο Δημήτρης Ιτούδης.

Η Χάποελ επικράτησε της Μακάμπι με 99-88 και έκλεισε τη θέση της για τα play-offs της EuroLeague, με τον Δημήτρη Ιτούδη στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο επίτευγμα της ομάδας του και να στέλνει το δικό του μήνυμα προς τους... αντιπάλους της Χάποελ εκτός παρκέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Είναι μια σημαντική νίκη. Εξασφαλίσαμε μια θέση στα playoffs με ένα παιχνίδι να απομένει και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Η ομάδα δεν έχασε ποτέ την επαφή με το πλεονέκτημα έδρας και τις θέσεις στα playoffs. Για μια νέα ομάδα στην EuroLeague, αυτό λέει πολλά. Βρισκόμαστε στη διαδικασία οικοδόμησης κάτι και λέει πολλά για την ποιότητα και τον χαρακτήρα των παικτών, αν και είχαμε πολλούς haters. Αλλά ξέρετε κάτι; Μας δίνουν κίνητρο. Δώστε μας περισσότερους haters, μας αρέσει αυτό».