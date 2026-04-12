Μπλόσομγκεϊμ: «Λουτρό αίματος το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός»
Ο παίκτης της Μονακό, το όνομα του οποίου συζητείται έντονα για τον Ολυμπιακό έδωσε τις δικές του προβλέψεις για το Final-4, αλλά και για πιθανη κόντρα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού.
Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ προχώρησε σε Q&A και έκανε τη δική του πρόβλεψη για το Final-Four, ενώ σχολιάσε και την πιθανότητα να διασταυρωθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
Αρχικά, ο Αμερικανός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να διεξαχθεί «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR και τον Ολυμπιακό στα play-offs και το χαρακτήρισε ως «λουτρό αίματος».
Blood bath.— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) April 12, 2026
Ακόμη, τόνισε πως τα όσα έχει πετύχει ο Εργκίν Αταμάν στην καριέρα του δείχνουν πως είναι νικητής, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα.