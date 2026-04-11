Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί
Οnsports team 11 Απριλίου 2026, 23:11
Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον αουτσάιντερ για να καταλάβει μια θέση στην πρώτη «εξάδα» της regular season στη Euroleague, αλλά δεν παύει να έχει υπαρκτές πιθανότητες, σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα.

To «τριφύλλι» δεν είναι πλέον φαβορί, αλλά διατηρεί ρεαλιστικές πιθανότητες να πάρει την απευθείας πρόκριση στα playoffs, σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τη σελίδα Figurei8ght.

Τα σενάρια είναι πλέον πιο ξεκάθαρα πριν την τελευταία αγωνιστική, για το τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στην πρώτη εξάδα.

Από την πλευρά της, η Figurei8ght παρουσίασε τη δική της ανάλυση με ποσοστά για όλες τις ομάδες, με τους «πράσινους» να συγκεντρώνουν 40% πιθανότητες για να πετύχουν τον στόχο τους και να αποφύγουν την… περιπέτεια των play in.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται πίσω σε πιθανότητες από τη Ζάλγκιρις, η οποία έχει 74%, αλλά και τη Χάποελ Τελ Αβίβ που φτάνει στο 66%. Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζει η Μονακό με 19%, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έχει μόλις 1% πιθανότητες.

Όσον αφορά στα play in, μία θέση παραμένει ανοιχτή, με την Μπαρτσελόνα να αποτελεί το μεγάλο φαβορί με 87%, την ώρα που η Ντουμπάι είναι το ξεκάθαρο αουτσάιντερ με 13%.

Σε ό,τι αφορά τη μάχη της τετράδας, η Ρεάλ Μαδρίτης (97%) και η Φενέρμπαχτσε (95%) συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, σε αντίθεση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ που βρίσκεται αρκετά χαμηλά, στο 8%.

Η τελευταία αγωνιστική (38η)

  • Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε (16/4, 21:00)
  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους (16/4, 21:05)
  • Ολυμπιακός – Αρμάνι (16/4, 21:15)
  • Παρτίζαν – Μπασκόνια (16/4, 21:30)
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (16/4, 21:45)
  • Ζάλγκιρις – Παρί (17/4, 20:00)
  • Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ (17/4, 20:30)
  • Dubai BC – Βαλένθια (17/4, 21:00)
  • Παναθηναϊκός AKTOR – Εφές (17/4, 21:15)
  • Μπαρτσελόνα – Μπάγερν (17/4, 21:30)

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 25-12
  2. Βαλένθια 24-13
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
  4. Φενερμπαχτσέ 23-14
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
  6. Ζαλγκίρις Κάουνας 21-15
  7. Παναθηναϊκός 21-16
  8. Μονακό 20-16
  9. Ερυθρός Αστέρας 20-16
  10. Μπαρτσελόνα 20-16
  11. Ντουμπάι 19-17
  12. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18
  13. Μπάγερν Μονάχου 17-20
  14. Αρμάνι Μιλάνο 17-20
  15. Παρτιζάν 15-21
  16. Παρί 15-22
  17. Βίρτους Μπολόνια 13-23
  18. Μπασκόνια 12-24
  19. Αναντολού Εφές 11-25
  20. Βιλερμπάν 8-28

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Βαθμολογία Euroleague: Δύσκολα στα playoffs o Παναθηναϊκός – Τα σενάρια που τον φέρνουν στην εξάδα

Βαθμολογία Euroleague: Δύσκολα στα playoffs o Παναθηναϊκός – Τα σενάρια που τον φέρνουν στην εξάδα
EUROLEAGUE

Euroleague: «Διπλό» η Ζαλγκίρις, στο… χέρι της τα playoffs – Συγκίνηση για τον Βουγιόσεβιτς

Euroleague: «Διπλό» η Ζαλγκίρις, στο… χέρι της τα playoffs – Συγκίνηση για τον Βουγιόσεβιτς
EUROLEAGUE

Euroleague: Η Εφές «έκοψε» τα… φτερά της Ντουμπάι, πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό στο T-Center

Euroleague: Η Εφές «έκοψε» τα… φτερά της Ντουμπάι, πριν παίξει με τον Παναθηναϊκό στο T-Center

Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Masters Μόντε Κάρλο: Αλκαράθ – Σίνερ στον τελικό
34 λεπτά πριν Masters Μόντε Κάρλο: Αλκαράθ – Σίνερ στον τελικό
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σκωτία: Δεν αφήνει την κορυφή η Χαρτς
2 ώρες πριν Σκωτία: Δεν αφήνει την κορυφή η Χαρτς
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Δύσκολα ο Μάνταλος στη ρεβάνς του Conference Leafue, αισιοδοξία για Μαρίν
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Δύσκολα ο Μάνταλος στη ρεβάνς του Conference Leafue, αισιοδοξία για Μαρίν
Όλες οι ειδήσεις
