Σκωτία: Δεν αφήνει την κορυφή η Χαρτς

Στην κορυφή της κατάταξης του πρωταθλήματος της Σκωτίας παρέμεινε η Χαρτς, μετά την άνετη εντός έδρας νίκη της με 3-1 επί της Μάδεργουελ, για την 33η αγωνιστική.

Ο Αλέξανδρος Κυζυρίδης ήταν πάλι στη βασική ενδεκάδα των πρωτοπόρων και αντικαταστάθηκε στο 66΄ από τον Πιερ Λάντρι Καμπορέ.

Στο -3 συνεχίζει να ακολουθεί η Σέλτικ, μετά το αγχωτικό 1-0 επί της Σεντ Μίρεν, ενώ στο -4 βρίσκεται η Ρέιντζερς που αγωνίζεται αύριο (12/4) στην έδρα της Φόλκερκ.

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 33ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Σκωτίας:

Αμπερντίν-Χιμπέρνιαν 2-0

Σέλτικ-Σεντ Μίρεν 1-0

Νταντί Γ.-Λίβινγκστον 3-2

Χαρτς-Μάδεργουελ 3-1

Κιλμάρνοκ-Νταντί 2-2

Φόλκερκ-Ρέιντζερς 12/4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 33 αγώνες)