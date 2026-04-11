Σκωτία: Δεν αφήνει την κορυφή η Χαρτς
Στην κορυφή της κατάταξης του πρωταθλήματος της Σκωτίας παρέμεινε η Χαρτς, μετά την άνετη εντός έδρας νίκη της με 3-1 επί της Μάδεργουελ, για την 33η αγωνιστική.
Ο Αλέξανδρος Κυζυρίδης ήταν πάλι στη βασική ενδεκάδα των πρωτοπόρων και αντικαταστάθηκε στο 66΄ από τον Πιερ Λάντρι Καμπορέ.
Στο -3 συνεχίζει να ακολουθεί η Σέλτικ, μετά το αγχωτικό 1-0 επί της Σεντ Μίρεν, ενώ στο -4 βρίσκεται η Ρέιντζερς που αγωνίζεται αύριο (12/4) στην έδρα της Φόλκερκ.
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 33ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Σκωτίας:
- Αμπερντίν-Χιμπέρνιαν 2-0
- Σέλτικ-Σεντ Μίρεν 1-0
- Νταντί Γ.-Λίβινγκστον 3-2
- Χαρτς-Μάδεργουελ 3-1
- Κιλμάρνοκ-Νταντί 2-2
- Φόλκερκ-Ρέιντζερς 12/4
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 33 αγώνες)
- Χαρτς 70
- Σέλτικ 67
- Ρέιντζερς 66 -32αγ.
- Μάδεργουελ 54
- Χιμπέρνιαν 51
- Φόλκερκ 46 -32αγ.
- Νταντί Γιουνάιτεντ 40
- Νταντί 33
- Αμπερντίν 33
- Σεντ Μίρεν 30
- Κιλμάρνοκ 28
- Λίβινγκστον 16