Σκωτία: Δεν αφήνει την κορυφή η Χαρτς
Οnsports team 11 Απριλίου 2026, 22:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην κορυφή της κατάταξης του πρωταθλήματος της Σκωτίας παρέμεινε η Χαρτς, μετά την άνετη εντός έδρας νίκη της με 3-1 επί της Μάδεργουελ, για την 33η αγωνιστική.

Ο Αλέξανδρος Κυζυρίδης ήταν πάλι στη βασική ενδεκάδα των πρωτοπόρων και αντικαταστάθηκε στο 66΄ από τον Πιερ Λάντρι Καμπορέ.

Στο -3 συνεχίζει να ακολουθεί η Σέλτικ, μετά το αγχωτικό 1-0 επί της Σεντ Μίρεν, ενώ στο -4 βρίσκεται η Ρέιντζερς που αγωνίζεται αύριο (12/4) στην έδρα της Φόλκερκ. 

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 33ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Σκωτίας:

  • Αμπερντίν-Χιμπέρνιαν 2-0
  • Σέλτικ-Σεντ Μίρεν 1-0
  • Νταντί Γ.-Λίβινγκστον 3-2
  • Χαρτς-Μάδεργουελ 3-1
  • Κιλμάρνοκ-Νταντί 2-2
  • Φόλκερκ-Ρέιντζερς 12/4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 33 αγώνες)

  1. Χαρτς 70
  2. Σέλτικ 67
  3. Ρέιντζερς 66 -32αγ.
  4. Μάδεργουελ 54
  5. Χιμπέρνιαν 51
  6. Φόλκερκ 46 -32αγ.
  7. Νταντί Γιουνάιτεντ 40
  8. Νταντί 33
  9. Αμπερντίν 33
  10. Σεντ Μίρεν 30
  11. Κιλμάρνοκ 28
  12. Λίβινγκστον 16


Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Masters Μόντε Κάρλο: Αλκαράθ – Σίνερ στον τελικό
34 λεπτά πριν Masters Μόντε Κάρλο: Αλκαράθ – Σίνερ στον τελικό
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Τα ποσοστά για να βρεθεί στην εξάδα της Euroleague – Τι λένε οι… αριθμοί
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
CONFERENCE LEAGUE
ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Δύσκολα ο Μάνταλος στη ρεβάνς του Conference Leafue, αισιοδοξία για Μαρίν
2 ώρες πριν ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Δύσκολα ο Μάνταλος στη ρεβάνς του Conference Leafue, αισιοδοξία για Μαρίν
Όλες οι ειδήσεις
