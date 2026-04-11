Masters Μόντε Κάρλο: Αλκαράθ – Σίνερ στον τελικό

Το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη Κάρλος Αλκαράθ, κάτοχος του τίτλου στο Πριγκιπάτο, θα αντιμετωπίσει το Νο2 Γιανίκ Σίνερ στον τελικό του Masters 1000 του Μόντε Κάρλο, αφού απέκλεισε τον Μονεγάσκο Βαλεντέν Βασερό (Νο23) με 6-4, 6-4 σε 1 ώρα και 24 λεπτά.

Ο 22χρονος Ισπανός έφτασε τις 17 σερί νίκες στο χώμα, μετά τους τίτλους του στη Ρώμη (Masters 1000) και στο Ρολάν Γκαρός (Grand Slam).

Πριν από αυτόν τον αγώνα, ο Βασερό είχε περάσει 5 ώρες περισσότερες στα χωμάτινα γήπεδα του Μονακό, είχε παίξει έναν γύρο παραπάνω (ο Αλκαράθ είχε απαλλαγεί από τον πρώτο γύρο) και είχε δώσει σχεδόν σε κάθε γύρο μακρά παιχνίδια τριών σετ.

Ο τενίστας από τη Μούρθια έκανε γρήγορα break στον 27χρονο Μονεγάσκο, ο οποίος αιφνιδιάστηκε από την τροχιά της μπάλας του Αλκαράθ και επέστρεψε ένα πολύ αδύναμο βολέ. Ο Ισπανός διαχειρίστηκε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος του σετ, το οποίο «σφράγισε» με έναν άσο.

Ο Βασερό κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 στο δεύτερο σετ, εκμεταλλευόμενος ένα κακό service game του Ισπανού. Βρισκόμενος πίσω με 40-15 στο 4-4, ο Αλκαράθ φαινόταν σε δύσκολη θέση, αλλά βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για να «σπάσει» το σερβίς του Μονεγάσκου με ένα εξαιρετικά εκτελεσμένο drop shot.

Έτσι, έβαλε τέλος στον ημιτελικό στην πορεία του Βασερό, ο οποίος θα ανέβει τη Δευτέρα στο Νο17 της κατάταξης, κάτι πρωτοφανές για έναν παίκτη που πριν από έναν χρόνο βρισκόταν στο Νο256 του κόσμου, πριν κάνει την εκτόξευσή του στο υψηλότερο επίπεδο.

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Γιανίκ Σίνερ (Νο2) επικράτησε άνετα στα ημιτελικά του Αλεξάντερ Σβέρεφ (Νο3) και πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό.