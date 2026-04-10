Euroleague: «Γύπας» Πέσιτς ζήτησε το τηλέφωνο Ιταλίδας ρεπόρτερ μετά τη νίκη της Μπάγερν

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς είχε κάθε λόγο να είναι ευδιάθετος μετά τη σημαντική νίκη της Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο η διάθεσή του δεν περιορίστηκε μόνο στα αγωνιστικά.

Ο έμπειρος τεχνικός, εμφανώς ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, στάθηκε αρχικά στην απόδοση των παικτών του, δείχνοντας πως το αποτέλεσμα ήταν προϊόν συνολικής προσπάθειας.

Η πιο ιδιαίτερη στιγμή όμως ήρθε αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης, όταν ο Πέσιτς αποφάσισε να δώσει έναν πιο χαλαρό και προσωπικό τόνο στη συζήτηση.

Απευθυνόμενος στην Ιταλίδα ρεπόρτερ, Γάια Ακότο, που του πήρε δηλώσεις, δεν δίστασε να της κάνει μια απρόσμενη πρόταση, προσκαλώντας την ουσιαστικά να παρακολουθήσει από κοντά αγώνα της Bundesliga, ζητώντας μάλιστα και τα στοιχεία επικοινωνίας της για να το κανονίσει.

«Δώσε μου το τηλέφωνό σου και θα πω στους ανθρώπους του κλαμπ να το κανονίσουν αν θες να δεις αγώνα της Bundesliga», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέσιτς, σαν άλλος… γύπας.

Η αντίδραση της δημοσιογράφου ήταν άμεση και θετική, καθώς αντιμετώπισε με χαμόγελο την κίνηση του Σέρβου προπονητή, απαντώντας με σεβασμό αλλά και διάθεση να συμμετάσχει σε αυτή την ξεχωριστή πρόσκληση. «Είστε ένας θρύλος, με καλείτε, ασφαλώς θα είμαι εκεί», ήταν τα λόγια της.

Το στιγμιότυπο έκλεψε την παράσταση, προσφέροντας μια πιο ανθρώπινη και αυθόρμητη πλευρά σε μια βραδιά που έτσι κι αλλιώς είχε ήδη εξελιχθεί ιδανικά για την ομάδα του.