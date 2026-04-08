Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια για την απώλεια του Βουγιόσεβιτς
X / PAO BC
Onsports Team 08 Απριλίου 2026, 14:32
EUROLEAGUE

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς εξέδρασε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Ο Σέρβος τεχνικός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67 ετών, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα με την υγεία του, τα τελευταία χρόνια. Λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση της απώλειάς του, το «τριφύλλι» εξέφρασε τη θλίψη του.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα των «πράσινων» αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ενός προπονητή που άφησε το δικό του ξεχωριστό στίγμα στο σερβικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας για Βεζένκοφ: Ανυπομονεί για το ματς στη Σόφια – Οι δηλώσεις του ενόψει Χάποελ Τελ Αβίβ
EUROLEAGUE
Euroleague: «Έπιασε» Χάινς στην 3η θέση των συμμετοχών ο Παπανικολάου
32 λεπτά πριν Euroleague: «Έπιασε» Χάινς στην 3η θέση των συμμετοχών ο Παπανικολάου
SUPER LEAGUE
Το συγκινητικό μήνυμα Μπενίτεθ για Μιρτσέα Λουτσέσκου
57 λεπτά πριν Το συγκινητικό μήνυμα Μπενίτεθ για Μιρτσέα Λουτσέσκου
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Εκτός Φουρνιέ και Μόρις με Χάποελ
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Εκτός Φουρνιέ και Μόρις με Χάποελ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved