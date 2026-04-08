Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτζώκας: «Δύσκολο να χάσεις το παιχνίδι με τέτοια νούμερα»

INTIME SPORTS

Οnsports team

Στην εξαιρετική παρουσία των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε ο Έλληνα προπονητής, στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά το τέλος του αγώνα στο ΣΕΦ

Για την απόδοση της ομάδας του: «Ήμασταν συμπαγείς και από τις δύο πλευρές του παρκέ, και αμυντικά και επιθετικά, ειδικά επιθετικά σκοράραμε πάνω από 100 πόντους απέναντι, ίσως στην καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Είχαμε νομίζω 26 ασίστ, ίσως και παραπάνω δεν θυμάμαι για έξι ή επτά λάθη, είναι πολύ δύσκολο να χάσεις το παιχνίδι με τέτοια νούμερα. Είχαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ, δεκαέξι αλλά παίξαμε ένα πολύ καλό και ομαδικό παιχνίδι, και ο Βεζένκοφ ήταν σε πολύ καλή βραδιά, αλλά όλοι βοήθησαν απέναντι στη Ρεάλ που ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος».

Για τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ: «Είναι δύσκολο να έχεις δύο τέτοιους σκόρερ μαζί στην πεντάδα. Προσπαθούμε να έχουμε ισορροπία, μιλάμε πολύ μαζί τους. Είναι αλήθεια πως όταν είναι επιθετικοί και νιώθουν καλά μπορούν να σκοράρουν από παντού για αυτό και βάζουμε δίπλα τους παίκτες που είναι αλτρουιστές και θέλουν να πασάρουν τη μπάλα».