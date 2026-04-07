Ολυμπιακός: «Δεν ξέρω αν θα παίξω πριν τα playoffs» - Οι δηλώσεις του Φαλ

Ο Μουσταφά Φαλ μίλησε για την επικείμενη επιστροφή του μετά από δέκα 10 μήνες απουσίας του από την ενεργό δράσης, πριν το τζάμπολ του Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος ψηλός σε δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές της αποθεραπείας.

Επίσης, ο σέντερ του Ολυμπιακού μίλησε για την υπομονή και την πειθαρχία που απαιτήθηκαν, υπογραμμίζοντας ότι θέλει να επιστρέψει στο υψηλό επίπεδο και να συμβάλει στις μάχες που θα έρθουν στα playoffs.

Οι δηλώσεις του Μουσταφά Φαλ

Για τον τραυματισμό και τη διαδικασία της αποθεραπείας: «Ένιωσα πόνο. Προσπάθησα να κάνω μπλοκ σε σουτ και ένιωσα μια ενόχληση στο γόνατό μου. Και μετά θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να περπατήσω κανονικά, αυτό ήταν... Κατάλαβα ότι ήταν πολύ σοβαρός τραυματισμός, δεν ήξερα πόσο μεγάλος, αλλά ήξερα ότι ήταν κάτι κακό. Δεν έχω μείνει ποτέ έξω τόσο καιρό. Μια φορά ακόμα χρειάστηκε να μην παίξω για τρεις μήνες, ήταν μικρό διάστημα. Είναι η πρώτη φορά.

Η υπομονή είναι μεγάλη, ειδικά στην αρχή που δεν μπορείς να κουνηθείς. Ήταν κακές μέρες. Μετά, όταν αρχίζεις και βλέπεις πρόοδο, αρχίζεις και νιώθεις καλύτερα. Αλλά και πάλι είναι μεγάλο το διάστημα, άλλες μέρες είσαι καλά, άλλες όχι. Ευτυχώς, τώρα νιώθω καλά και είμαι υγιής. Είμαι χαρούμενος και ευλογημένος.

Πρέπει να μένεις όσο πιο αισιόδοξος γίνεται. Να είσαι πειθαρχημένος, γιατί γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να είσαι ανυπόμονος. Πρέπει να εστιάζεις μόνο στον στόχο, που είναι να επιστρέψεις και να παίξεις. Αυτό είχα να κών, νιώθω επιτυχημένος σε αυτή τη διαδικασία και είμαι χαρούμενος».

Για τη φετινή πορεία του Ολυμπιακού: «Είχαμε μεγάλους τραυματισμούς, αλλά διαθέτουμε και πολύ μεγάλο ρόστερ με πολλούς δυνατούς παίκτες. Οπότε όταν είναι όλοι υγιείς, έχουμε πολλούς παίκτες που κάνουν καλή δουλειά, ο προπονητής έχει καλό πλάνο για την ομάδα. Μέχρι τώρα είναι επιτυχημένη η σεζόν. Μπορεί να χάσαμε το Κύπελλο Ελλάδας, που ήταν κάτι κακό για εμάς, αλλά στην Ευρωλίγκα έχουμε επιτυχημένη πορεία και είμαι χαρούμενος που το βλέπω αυτό».

Για το αν πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει στο ίδιο επίπεδο όπως πριν τον τραυματισμό: «Ελπίζω, αυτός είναι ο στόχος. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να μπω σε αγωνιστικό ρυθμό, προπονούμαι και περιμένω να παίξω ξανά. Αν δεν παίξεις, δεν μπορείς να βρεις τη φόρμα σου. Φυσικά υπάρχει μία διαδικασία, όμως νιώθω αυτοπεποίθηση ότι θα φτάσω ξανά στο επίπεδο που ήμουν».

Για το πότε περιμένει να επιστρέψει: «Δεν γνωρίζω αν θα παίξω νωρίτερα από τα πλέι οφ, είμαστε στο τέλος της κανονικής διάρκειας, υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια για την πρώτη θέση. Είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσεις κάποιον που δεν έχει παίξει 10 μήνες σε αυτή τη συγκυρία, καταλαβαίνω τη θέση του προπονητή, δεν είναι εύκολη. Για εμένα, είναι πάντα καλό να κυριαρχείς, να θέλεις να είσαι ο πρώτος ό,τι και να γίνει. Ξέρω ότι είναι κακή τύχη η πρώτη θέση, αλλά ο στόχος είναι πάντα να είμαστε κυρίαρχη ομάδα και ξέρω ότι ο κόουτς πιστεύει το ίδιο».