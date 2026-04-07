Ολυμπιακός - Ρεάλ Μ.: Παίζει με πρόβλημα ο Φουρνιέ

Ο Γάλλος παίκτης αντιμετωπίζει πρόβλημα από χθες το βράδυ με το στομάχι του, αλλά ο ίδιος και η ομάδα αποφάσισαν να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στη Ρεάλ.

Με ένα απρόοπτο των τελευταίων ωρών θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ.

Ο Εβάν Φουρνιέ από χθες το βράδυ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο στομάχι με αποτέλεσμα να μην είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Παρά το γεγονός αυτό ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να τον συμπεριλάβει κανονικά στην δωδεκάδα της αποψινής αναμέτρησης της ομάδας του και να τον χρησιμοποιήσει αναλόγως την κατάστασή του.