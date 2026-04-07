Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μόρις οι «ερυθρόλευκοι»
Onsports team 07 Απριλίου 2026, 19:53
Χωρίς τον Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση. 

Παράλληλα, εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Μουστάφα Φαλ, ενώ απουσιάζει και ο τραυματίας Ταϊρίκ Τζόουνς. Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες, καθώς η Euroleague βρίσκεται στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Το αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου – «Ένας σπουδαίος άνθρωπος και θρυλικός προπονητής»
10 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Το αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου – «Ένας σπουδαίος άνθρωπος και θρυλικός προπονητής»
EUROLEAGUE
Euroleague: Η Χάποελ εύκολα τη Φενέρ που συνεχίζει τον κατήφορο
24 λεπτά πριν Euroleague: Η Χάποελ εύκολα τη Φενέρ που συνεχίζει τον κατήφορο
EUROLEAGUE
Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR: Στα αποδυτήρια ο Δ. Γιαννακόπουλος πριν το τζάμπολ
31 λεπτά πριν Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR: Στα αποδυτήρια ο Δ. Γιαννακόπουλος πριν το τζάμπολ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του στις καρδιές τους, ως εθνικό σύμβολο»
42 λεπτά πριν «Ολόκληρες γενιές Ρουμάνων μεγάλωσαν με την εικόνα του στις καρδιές τους, ως εθνικό σύμβολο»
Όλες οι ειδήσεις
