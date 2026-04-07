Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μόρις οι «ερυθρόλευκοι»

Χωρίς τον Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση.

Παράλληλα, εκτός δωδεκάδας έμειναν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Όμηρος Νετζήπογλου και Μουστάφα Φαλ, ενώ απουσιάζει και ο τραυματίας Ταϊρίκ Τζόουνς. Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες, καθώς η Euroleague βρίσκεται στην τελική ευθεία της κανονικής περιόδου.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ.