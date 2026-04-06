Βεζένκοφ: «Μεγάλος στόχος η Euroleague - Μόνο αυτό είναι στο μυαλό μου»

Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεκαθάρισε πως το μοναδικό που έχει στο μυαλό του είναι η κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα κάθε προσωπική διάκριση, ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» στάθηκε αρχικά στη δυσκολία του αγώνα, τονίζοντας: «Παίζουμε με μια ομάδα που έχουμε ίδιους στόχους, με εμπειρία, πολύ καλό προπονητή και ρόστερ. Θα είναι δύσκολο και σημαντικό ματς και θέλουμε να κάνουμε ακόμα ένα βήμα για να τελειώσουμε σημαντικά την κανονική περίοδο».

Αναφερόμενος στα ατομικά βραβεία που διεκδικεί, υπογράμμισε πως δεν αποτελούν προτεραιότητα για τον ίδιο: «Δεν είναι κάτι που το κυνηγάς. Τα ατομικά βραβεία σου δίνουν έξτρα κίνητρο και αίγλη αλλά μέχρι εκεί. Αυτό γίνεται γιατί σε βοηθάει η ομάδα. Ο μεγάλος στόχος είναι άλλος, η Ευρωλίγκα. Μόνο αυτό είναι στο μυαλό μου».

Τέλος, ο Βεζένκοφ μίλησε και για τη σταθερότητα που παρουσιάζει στο παιχνίδι του, επισημαίνοντας τον ρόλο της δουλειάς και της εμπιστοσύνης: «Είναι η δουλειά και η αυτοπεποίθηση που σου δίνει η ομάδα και την ευκαιρία να δείξεις το ταλέντο σου. Μου αρέσει να δίνω το 100% και να κερδίζει η ομάδα. Τότε μόνο όλοι είμαστε καλά».