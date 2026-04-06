Σορτς: «Δεν έχουμε χάσει την πίστη μας, πάμε για δύο νίκες»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για τις αναμετρήσεις της ομάδας του στην Ισπανία, αλλά και το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει για Ισπανία με στόχο το δύο στα δύο κόντρα σε Μπαρτσελόνα κια Βαλένθια, με τον Τι Τζέι Σορτς να ξεκαθαρίζει ότι κανείς στα αποδυτήρια δεν έχει χάσει την πίστη του.

Αναλυτικά:

Για το ματς με την Μπαρτσελόνα: «Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας. Πρώτα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο πρώτο ματς της διπλής αγωνιστικής. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ physical παιχνίδι. Έχουν μια πολύ έμπειρη ομάδα, με παίκτες με πολύ ταλέντο και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να επιβάλουμε το παιχνίδι μας κι αυτό θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στη νίκη».

Για το αν είναι δύσκολο να παίξεις στο «Παλαού Μπλαουγκράνα»: «Το ξέρω κι από την εμπειρία μου τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν την πλήρη στήριξη του κόσμοι τους και παλεύουν κι αυτοί για τα πλέι οφ και ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από τα αποδυτήρια για να πάρουμε τη νίκη».

Για το αν έχει επηρεάσει η ήττα από τη Χάποελ: «Δεν έχουμε χάσει ποτέ την πίστη στην ομάδα μας. Είμαστε στεναχωρημένοι που δεν είμαστε στο επίπεδο που θέλουμε. Κάποιες φορές συμβαίνει στο μπάσκετ. Πρέπει να επιστρέψουμε. Είναι σημαντικό για εμάς να θυμηθούμε τα καλά που κάναμε στο ματς και να το κάνουμε για 40 λεπτά για να πάρουμε δύο νίκες».