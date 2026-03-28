Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Τρέλα» σε ομάδα και κόσμο στον Παναθηναϊκό
EUROKINISSI
Γιάννης Κουβόπουλος 28 Μαρτίου 2026, 10:59
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν δείχνουν να πατούν γκάζι την κατάλληλη στιγμή ενώ ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι στα… κάγκελα εν όψει της συνέχειας αλλά και των διαρκείας που… έρχονται

Το «τρένο» του Παναθηναϊκού δείχνει να έχει μπει στις ράγες του στο πιο κομβικό σημείο της σεζόν, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα και να μετρά τέσσερις νίκες στα τελευταία ισάριθμα παιχνίδια στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» είναι σε ανοδική πορεία, με κομβικούς παίκτες να ανεβάζουν την απόδοσή τους την κατάλληλη στιγμή, δίνοντας ώθηση στην τελική ευθεία της regular season.

Το «τριφύλλι» πήρε τους πρώτους «τελικούς», μπήκε για τα καλά και πάλι σε τροχιά εξάδας, αλλά για να πετύχει τον στόχο του θα πρέπει να έχει κι ανάλογο φινάλε στα τέσσερα ματς που απομένουν. Η άνετη επικράτηση επί της Μονακό ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθηση, ενόψει της τελικής ευθείας.

Τα τρεις εκτός έδρας παιχνίδια με Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια και με Μπαρτσελόνα, Βαλένθια στην Ισπανία αποτελούν «κλειδί» για να… ξεκλειδώσει το πλεονέκτημα έδρας πριν από την αναμέτρηση με την Αναντολού Εφές στο «Telekom Center Athens», για την τελευταία αγωνιστική της regular season.

Το πρόγραμμα του «τριφυλλιού» μέχρι το τέλος της regular season στη Euroleague:

  • 35η αγωνιστική (2 Απριλίου): Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός
  • 36η αγωνιστική (7 Απριλίου): Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
  • 37η αγωνιστική (9 Απριλίου): Βαλένθια – Παναθηναϊκός
  • 38η αγωνιστική (17 Απριλίου): Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

Από τη Δευτέρα τα διαρκείας για τη νέα σεζόν

Στο μεταξύ, ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε… επιφυλακή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, τη Δευτέρα (30/03) αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026/27) κι όπως είναι αναμενόμενο θα γίνουν ανάρπαστα!

Περισσότερες πληροφορίες θα γίνουν γνωστές το πρωί της Δευτέρας μέσω ανακοίνωσης της «πράσινης» ΚΑΕ, που θα ενημερώσει τον κόσμο του «τριφυλλιού» για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά τα εισιτήρια αυτή την σεζόν θα βγουν σε κυκλοφορία νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved