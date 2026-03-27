Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό 107-97: Πήρε την νίκη, πήρε το θρίλερ και συνεχίζει την αντεπίθεση του

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Μονακό, φτάνοντας τις 4 συνεχόμενες νίκες και παράλληλα μετά από ένα πραγματικό θρίλερ κατάφερε να καλύψει και τη διαφορά της ήττας του στον πρώτο αγώνα στο Μόντε Κάρλο.

Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε τους φίλους του αφού από τη μία μπορεί να είχε "καθαρίσει" την νίκη επί της Μονακό, αλλά την ίδια στιγμή πάλευε να πάρει και την διαφορά της ήττας του από τον πρώτο αγώνα. Οι πράσινοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έφτασαν να προηγθούν ακόμα και με 19 πόντους, αλλά στο τέλος η Μονακό έριξε τη διαφορά στο μισό, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την φωτιά, αλλά στο τέλος επικράτησε με 107-97 πετυχαίνοντας και τους δύο στόχους της βραδιάς.

Πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Κέντρικ Ναν που είχε 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Χέιζ-Ντέιβις και Τι Τζέι Σορτς οι οποίοι τελείωσαν τον αγώνα με 12 πόντους ο καθένας με τον πρώτο να έχει και 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ και τον δεύτερο 3 ριμπάουντ και άλλες 5 ασίστ. Στους 11 σταμάτησε ο Χουάντσο με 6 ριμπάουντ, ενώ ο Σλούκας είχε 10 πόντους και 7 ασίστ.

Άστοχος ο Παναθηναϊκός, άμυαλη η Μονακό

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για τον Παναθηναϊκό και τον Τι Τζέι Σορτς, με τον παίκτη των πράσινων να κλέβει στην άμυνα και να φεύγει στον αιφνιδιασμό κάνοντας το 3-0, πετυχαίνοντας γκολ-φάουλ. Η συνέχεια όμως ήταν πολύ περίεργη και για τις δύο ομάδες. Από τη μία οι γηπεδούχοι που ήταν εκνευριστικά άστοχοι και από την άλλη η Μονακό που έκανε τη μία λάθος πάσα μετά την άλλη. Στο τρίλεπτο ο Ναν έκανε το 7-2, ενώ είχε προηγηθεί ένα τυχερό κάρφωμα από τον Λεσόρ, με τον Χέιζ-Ντέιβις να είναι σε… κακό βράδυ και να έχει κακές επιθετικές επιλογές.

Προσπαθούσε να μείνει κοντά η Μονακό

Με το σκορ στο 9-7 από καλάθι του Στραζέλ ο Αταμάν ξεκίνησε τις αλλαγές, με τον Σορτς να συνεχίζει να είναι ο καλύτερος για την ομάδα του και να κάνει το 11-7. Οι πράσινοι όμως συνέχιζαν να κάνουν λάθη στην άμυνα τους, δίνοντας την ευκαιρία στον Οκόμπο, αλλά και στον Μίροτιτς να διατηρούν τους Μονεγάσκους στην πρωτοπορία του σκορ, με τον Χουάντσο να απαντάει και τον Αταμάν να ρίχνει στο παρκέ και τους Τολιόπουλο, Φαρίντ και Γκριγκόνις.

Οι πράσινοι πέταγαν… φωτιές στην επίθεση και +17 στο ημίχρονο

Ο Τολιόπουλος μπήκε ζεστό στο ματς και με 5 πόντους του και μια φανταστική καλαθάρα “οδήγησε” τον Παναθηναϊκό στο 24-19, με τον Κένεθ Φαρίντ να είναι ο παίκτης που μπροστά έκανε ότι ήθελε μέσα στη ρακέτα, αλλά στην άμυνα να αντιμετωπίζει θέματα. Τα θέματα αυτά έδωσαν την ευκαιρία στη Μονακό να ισοφαρίσει άμεσα, σε 24-24, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να πετυχαίνει τρίποντο για το 27-24. Στο σημείο αυτό ο Αταμάν πέρασε εκτός τον Φαρίντ και επανέφερε τον Ντέιβις περνώντας τον Χουάντσο στο “5”, με το σκορ στο 30-29.

Αποθέωση για Γκριγκόνις

Εκεί το T-Center πήρε… φωτιά. Ο Γκριγκόνις συνδέθηκε με το καλάθι της Μονακό, από τα 6.75, έκανε το 33-29 και ο Ναν στο… καπάκι πέτυχε το πρώτο του δίνοντας προβάδισμα 7 πόντων στους πράσινους. Η ομάδα του “τριφυλλιού” είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, με τον Ισπανό φόργουορντ να κάνει και πάλι πολύ καλή δουλειά στη θέση “5”. Ο Ναν είχε… ζεσταθεί, ο Γκριγκόνις συνέχιζε να σκοράρει από μακριά και το σκορ ήταν στο 46-33, προτού επιστρέψει στην πεντάδα ο Λεσόρ. Ο Γάλλος επέστρεψε με κάρφωμα και ο Σορτς “έκλεισε” το πρώτο ημίχρονο με δικό του καλάθι “γράφοντας” το 52-35 με τη λήξη του πρώτου μέρους.

Χαλαρό ξεκίνημα, “ζεστός” ο Ναν

Υποτονικό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μέρος με τον Οκόμπο να μπαίνει… φορτσάτος και να προσπαθεί μόνος του να μαζέψει τη διαφορά. Οκόμπο και Ντιαλό προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την νωθρότητα των γηπεδούχων, με τον Μπλοσομγκέιμ να βάζει και αυτός το λιθαράκι του και η διαφορά να πέφτει στους 11 πόντους, 55-44, στο 24’. Ο Παναθηναϊκός είχε χάσει πολλά εύκολα καλάθι, δείγμα του μη “καθαρού” μυαλού που είχε με τους Λεσόρ και Ναν να προσπαθούν να κρατήσουν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδο και το σκορ στο 15΄να είναι 63-49 με τρίποντο του Ναν.

Η μπαγκέτα στα χέρια του Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός στο επόμενο πεντάλεπτο ανέβασε ρυθμό και έτρεξε το γήπεδο. Ο Σλούκας ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να πατάει γκάζι, να σκοράρει από παντού και με κάθε τρόπο και με 8 πόντους σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού να κρατάει ασφαλή τον Παναθηναϊκό. Ο κόμπο προσπαθούσε να μαζέψει τη διαφορά, ο Σλούκας όμως πετύχαινε μεγάλα καλάθια και το τέλος της περιόδου βρήκε τον Παναθηναϊκό στο +16, 76-62, με τον Φαρίντ να πετυχαίνει δύο βολές στα δύο δέκατα πριν το τέλος.

Κρατούσε την τύχη του και τη διαφορά στα χέρια του

Μίροτιτς και Νέντοβιτς ξεκίνησαν με τρίποντα το τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε τον Ναν σε μεγάλη βραδιά. Διπλή απάντηση από τον Αμερικανό με άμεσο και έμμεσο τρίποντο και οι πράσινοι ήταν μπροστά στο σκορ με 84-68. Ο Παναθηναϊκός όμως είχε χαλαρώσει την άμυνά του και έδινε δικαίωμα για εύκολα καλάθια στη Μονακό, τη στιγμή που στο τραπέζι είχε πέσει και η διαφορά των 9 πόντων που ήθελαν οι πράσινοι. Ο Λεσόρ έχασε ένα πολύ εύκολο τετ α τετ, αλλά ο Ναν με ένα ακόμα καλάθι έκανε το 88-72, 6 λεπτά πριν από του τέλος του αγώνα.

Θρίλερ μέχρι τέλους αλλά πέτυχε και τους δυο στόχους

Το επόμενο δίλεπτο ήταν… δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, μιας και οι παίκτες του Αταμάν είχαν κακές επιλογές στην επίθεση, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι με τον Νέντοβιτς να είναι πολύ καλός έκαναν σερί 3-7, μείωσαν στους 12 πόντους, 91-79 και ο Εργκίν Αταμάν κάλεσε άμεσα τάιμ άουτ. Το θρίλερ κράτησε μέχρι το τέλος, με τη Μονακό να προσπαθεί να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 9 πόντους, τον Σορτς παραλίγο να βάζει… φωτιά στο ματς και τελικά τον Παναθηναϊκό να παίρνει και την νίκη και το +9.

Τα Δεκάλεπτα: 15-16, 52-35, 76-62, 107-97

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης