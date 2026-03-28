Νέντοβιτς: «Μεγάλο λάθος που έφυγα από τον Παναθηναϊκό»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μιλώντας μετά το τέλος του Παναθηναϊκός – Μονακό παραδέχθηκε πως έκανε λάθος όταν αποχώρησε από το «τριφύλλι».

Οι δηλώσεις του Σέρβου γκαρντ στο «Eurohoops»

«Είναι πάντα ξεχωριστό να παίζω εδώ. Το λατρεύω και δείχνει φυσιολογικό για μένα. Έχω μόνο καλές αναμνήσεις από τα δύο μου χρόνια στον Παναθηναϊκό. Όταν κοιτάζω προς τα πίσω, θα έλεγα ότι ήταν ένα από τα μεγάλα μου λάθη να φύγω, βλέποντας πως είναι η ομάδα τώρα, με τον κόσμο να ‘χει επιστρέψει στο γήπεδο. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αλλά σίγουρα είναι πάντα ευχάριστο να επιστρέφω και το κοινό όπως πάντα με υποδέχτηκε όμορφα.

Σίγουρα θα ήταν πιο καλό να έπαιζα στον Παναθηναϊκό με ένα πιο ανταγωνιστικό ρόστερ. Όταν υπέγραψα στην ομάδα για τη δεύτερη σεζόν, ήλπιζα ότι η κατάσταση θα ήταν καλύτερη και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που επέστρεψα. Δεν συνέβη και δεν ένιωθα σίγουρος πως, θα ήταν τα πράγματα. Ξαναλέω ότι αν ήξερα τότε αυτά που γνωρίζω τώρα, ποιος ξέρει τι θα γινόταν...

Σίγουρα είναι δύσκολα. Είναι μία λεπτή κατάσταση με τον αριθμό παικτών που διαθέτουμε. Γύρισε ο Νίκο (σ.σ. Μίροτιτς) αλλά δεν έπαιξε ο Τάις. Δεν μπορούμε να κάνουμε διάλειμμα ποτέ. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε το καλό μομέντουμ που είχαμε μετά τις τρεις νίκες στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά ο Παναθηναϊκός διαθέτει ένα ευρύ ρόστερ, με βάθος στον πάγκο και δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε.

Ξέρεις, κερδίσαμε στις τρεις από τις τέσσερις περιόδους, αλλά αυτή η δεύτερη μας "σκότωσε" (σ.σ. 37-19). Μετά από αυτήν ήταν πολύ δύσκολο να καλύψουμε τη διαφορά».