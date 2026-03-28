Παναθηναϊκός: Στην Κροατία για την ανατροπή και την ιστορική πρόκριση!

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει (19:00) τη Γιαντράν Σπλιτ στην Κροατία, έχοντας ως στόχο να ανατρέψει την ήττα με 11-10 στον πρώτο αγώνα, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του EuroCup στο πόλο.

Το «τριφύλλι» θα τα παίξει «όλα για όλα» σε μια δύσκολη έδρας για την ιστορική πρόκριση, για πρώτη φορά, στους «4» μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η Γιαντράν Σπλιτ έχει το προβάδισμα, μετά την οριακή νίκη της με 11-10 στο Σεράφειο, την περασμένη Πέμπτη (19/03), ωστόσο στους «πράσινους» υπάρχει πίστη για την ανατροπή στον σημαντικότερο αγώνα της ευρωπαϊκής του ιστορίας μέχρι τώρα!

Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, άλλωστε, ο Παναθηναϊκός έχει περιθώρια βελτίωσης, καθώς βασικά επιθετικά όπλα του Δημήτρη Μάζη δεν απέδωσαν, με τους τρεις πρώτους σκόρερ της ομάδας στη διοργάνωση (βλ. Παπασηφάκη, Γκιουβέτση και Παπανικολάου) να σκοράρουν συνολικά μόλις ένα γκολ. Από την άλλη, η Γιαντράν διαθέτει έμπειρους παίκτες και γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται κρίσιμες καταστάσεις, γεγονός που την καθιστά το φαβορί του ζευγαριού.

Διαιτητές της αναμέτρησης στο Σπλιτ θα είναι ο Ιταλός Αλεσάντρο Σεβέρο και ο Γάλλος Σεμπαστιάν Ντερβιέ.

Ο νικητής της σειράς θα αντιμετωπίσει πιθανότατα στα ημιτελικά την ουγγρική Βαζούτας, η οποία έχει εξασφαλίσει μεγάλο προβάδισμα απέναντι στην Οραντέα, νικώντας 14-8 στη Βουδαπέστη. Στους υπόλοιπους προημιτελικούς, η Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς πήρε σημαντικό προβάδισμα επί της Πρίμορατς Κότορ, επικρατώντας 14-10 στο Μαυροβούνιο, ενώ η Μαρσέιγ νίκησε 17-12 τη Σαμπαντέλ στη Μασσαλία και έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση.