Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Καρέτσα και τον… στέλνουν στη Μίλαν: «Bασιλιάς των ασίστ»
Onsports team 28 Μαρτίου 2026, 14:51
Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Καρέτσα και τον… στέλνουν στη Μίλαν: «Bασιλιάς των ασίστ»

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα έκαναν τους Ιταλούς να αποθεώσουν ξανά τον διεθνή μεσοεπιθετικό της Γκενκ

Η Μίλαν «τρέχει» ήδη τον μεταγραφικό της σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν, με το «καυτό» όνομα στη λίστα της διοίκησης να είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σύμφωνα με ιταλικά Μέσα ενημέρωσης.

Η Γκενκ έχει θέσει την τιμή πώλησης στα 45 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι περισσότερο από τη μεταγραφή – ρεκόρ των 38 εκατ. ευρώ του Άρντον Γιασάρι στη Μίλαν πέρυσι. Σε 43 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, κύπελλο Βελγίου και Europa League, ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει πετύχει 3 γκολ και έχει ήδη μοιράσει 18 ασίστ. 

Στα εντυπωσιακά του νούμερα και το ενδιαφέρον που υπάρχει από πλευράς Μίλαν αναφέρθηκε και το calciomercato, που παρομοιάζει τον Καρέτσα με τον Μπερνάρντο Σίλβα κάνοντας λόγο για «Βασιλιά των ασίστ», τονίζοντας ότι προκειμένου η Γκενκ να τον παραχωρήσει, θα πρέπει να δεχτεί μία πρόταση με βάση τα 35 εκατ. ευρώ.

«Πρόκειται για ένα κλασσικό δεκάρι. Σωματικά δεν εντυπωσιάζει, αλλά ευέλικτος ανάμεσα στις γραμμές. Σε συνδυασμό με το μαγικό αριστερό του πόδι, που τού επιτρέπει να εκτελεί άψογα και τα στατικές φάσεις, έχει μετατραπεί σε μία αληθινή “μηχανή” ασίστ», τονίζεται στο δημοσίευμα.



