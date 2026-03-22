Euroleague: Εξετάζει Μίλερ - ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα ο Ολυμπιακός

Ο Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ φαίνεται να βρίσκεται στο μεταγραφικό «ραντάρ» του Ολυμπιακού, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ενόψει της καλοκαιρινής ενίσχυσης.

Ο γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στην Euroleague, καταγράφοντας 12,2 πόντους και 7,2 ασίστ κατά μέσο όρο, κάτι που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, καθώς αναμένεται να κινηθεί στην αγορά για την ενδυνάμωση της περιφέρειας.

Παράλληλα, ο Ερυθρός Αστέρας έχει ήδη προσεγγίσει τον παίκτη με στόχο την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, θέλοντας να τον διατηρήσει στο ρόστερ του.