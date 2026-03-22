Euroleague: Εξετάζει Μίλερ - ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα ο Ολυμπιακός
Eurokinissi Sports
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 15:07
EUROLEAGUE / Ερυθρός Αστέρας / Ολυμπιακός

Ο Κόντι Μίλερ - ΜακΙντάιρ φαίνεται να βρίσκεται στο μεταγραφικό «ραντάρ» του Ολυμπιακού, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ενόψει της καλοκαιρινής ενίσχυσης.

Ο γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στην Euroleague, καταγράφοντας 12,2 πόντους και 7,2 ασίστ κατά μέσο όρο, κάτι που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, καθώς αναμένεται να κινηθεί στην αγορά για την ενδυνάμωση της περιφέρειας.

Παράλληλα, ο Ερυθρός Αστέρας έχει ήδη προσεγγίσει τον παίκτη με στόχο την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, θέλοντας να τον διατηρήσει στο ρόστερ του.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
5 λεπτά πριν ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Με Ταρέμι οι "ερυθρόλευκοι" στην κορυφή!
5 λεπτά πριν Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Με Ταρέμι οι "ερυθρόλευκοι" στην κορυφή!
SUPER LEAGUE
Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
7 λεπτά πριν Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
BASKET LEAGUE
Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο
24 λεπτά πριν Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο
Όλες οι ειδήσεις
