Euroleague: Στο γκρουπ των triple-1.000 ο Κώστας Σλούκας

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR μπήκε στο κλαμπ των 1.000 πόντων, ασίστ και ριμπάουντ – Καλάθης και Τζέιμς οι άλλοι δύο στην κατηγορία.

Ο Κώστας Σλούκας πήρε το 1.000ο του ριμπάουντ στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague. Αριθμός που τον ανέβασε στην κατηγορία των triple-1.000 της διοργάνωσης. Εκεί όπου βρίσκονται μόλις τρεις παίκτες.

Ο Σλούκας έχει ξεπεράσει τους 1.000 πόντους, τις 1.000 ασίστ και τα 1.000 ριμπάουντ. Κάτι που ως τώρα έχουν κατορθώσει μόνο ο Νικ Καλάθης και ο Μάικ Τζέιμς.