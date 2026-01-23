Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Μήνυμα αντεπίθεσης μετά τη Μακάμπι - «Ψηλά το κεφάλι, δεν υποχωρούμε ποτέ»
Οnsports Τeam 23 Ιανουαρίου 2026, 13:15
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Μήνυμα αντεπίθεσης μετά τη Μακάμπι - «Ψηλά το κεφάλι, δεν υποχωρούμε ποτέ»

Το μήνυμα του Παναθηναϊκού μετά τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλεψε σαν θηρίο στο Τελ Αβίβ, αλλά η αστοχία, τα διαιτητικά λάθη και οι σημαντικές απουσίες, του στέρησαν τη νίκη κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι «πράσινοι» έχουν μείνει πίσω βαθμολογικά, αλλά πρέπει να κρατήσουν τη διάθεση και το μαχητικό πνεύμα που έδειξαν στο Ισραήλ.

Προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και το μήνυμα που έστειλε μια μέρα μετά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μέσω των social media.

«Ψηλά το κεφάλι, οι καρδιές δυνατές. Δεν υποχωρούμε ποτέ», ανέφερε σε post με φωτογραφίες από την αναμέτρηση κόντρα στη Μακάμπι.



