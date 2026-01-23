Παναθηναϊκός: Η ώρα της αντεπίθεσης και του «τέσσερα στα τέσσερα»

Η ομάδα του «τριφυλλιού» μπορεί να ηττήθηκε στο Τελ Αβίβ, αλλά με τις επιστροφές που αναμένονται και το πρόγραμμα που έχει μπροστά της έχει τη δυνατότητα να πετύχει την ολική ανατροπή δεδομένων.

Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο. Ότι από τη στιγμή που μπήκε το 2026 και έπειτα έχει βάλει μεγάλη πίεση στον ίδιο του τον εαυτό, χάνοντας παιχνίδια μέσα από τα χέρια του και παράλληλά χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες να αναρριχηθεί στην βαθμολογική κατάταξη.

Μετά και την χθεσινή ήττα από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός έπεσε ακόμα πιο χαμηλά, με το ρεκόρ του να είναι πλέον στο 14-10. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν ήταν κακός. Πάλεψε για να πάρει το διπλό. Και δεν πάλεψε μόνο κόντρα στη Μακάμπι, αλλά πάλεψε και κόντρα στα δικά του προβλήματα (απουσίες Ναν, Όσμαν, Μήτογλου) αλλά και κόντρα στους διαιτητές οι οποίοι στην τελευταία περίοδο τα έβλεπαν όλα… κίτρινα.

Ο Παναθηναϊκός, παρ’ όλα αυτά χθες έδειξε συνέχεια στην εικόνα που είχε κόντρα στην Μπασκόνια. Ο Αταμάν μοιάζει να έχει γυρίσει τον διακόπτη στο κεφάλι του, αναφορικά με τον τρόπο που προσεγγίζει τα ματς, οι παίκτες βγαίνουν μπροστά και αν όλα αυτά συνδυαστούμε με τις επιστροφές των τραυματιών τότε ο Παναθηναϊκός έχει λόγο να είναι αισιόδοξος.

Την ίδια στιγμή το πρόγραμμα που έχουν μπροστά τους οι «πράσινοι» είναι τέτοιο που τους δίνει τη δυνατότητα να «χτίσουν» σερί, να «χτίσουν» ψυχολογία και να πάρουν νίκες που θα τους επαναφέρουν στα υψηλά πατώματα της κατάταξης. Αυτό βέβαια μόνο εύκολο δεν είναι και αν αναλογιστούμε και την πίεση που θα υπάρχει πλέον για το αποτέλεσμα, τότε γίνεται κατανοητό πως ο βαθμός δυσκολίες ολοένα και θα μεγαλώνει.

Όμως, ο Παναθηναϊκός έχει «χτιστεί» γι αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ο κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης έχει έρθει στην ομάδα για τον ίδιο λόγο που έχουν έρθει και οι κορυφαίοι παίκτες της διοργάνωσης. Για να αντέχουν και να διαχειρίζονται την πίεση και να «οδηγήσουν» τον Παναθηναϊκό ακόμα πιο ψηλά.

Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους τις αναμετρήσεις με Βιλερμπάν εκτός, Ρεάλ εντός, Παρτιζάν εκτός και Φενέρμπαχτσε εντός. Τέσσερα παιχνίδια που είναι «must win» και τα τέσσερα. Η τετράδα αυτή αποτελεί το μεγάλο κίνητρο του Παναθηναϊκού. Αποτελεί την μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Γιατί όσο δύσκολο και αν ακούγεται ή αν μοιάζει ένα «τέσσερα στα τέσσερα», σε περίπτωση που γίνει πραγματικότητα τότε θα κάνουμε μία άλλους είδους συζήτηση με τον Παναθηναϊκό να είναι καβάλα στο άλογο!