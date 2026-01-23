«Έκρηξη» Αταμάν: «Δέκα χιλιάδες με προσβάλουν όλη την ώρα και κανείς δεν κάνει τίποτα»

Οnsports Τeam

Το ντροπιαστικό σκηνικό που στήθηκε, χθες το βράδυ, από τον κόσμο της Μακάμπι και προφανώς με τις ευλογίες των Αρχών, της διοργάνωσης αλλά και της ίδιας της ομάδας, έκανε έξω φρενών τον προπονητή του Παναθηναϊκού που ξεκαθάρισε πως «Αυτό δεν είναι μπάσκετ».

Μετά από αρκετά χρόνια, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Ισραήλ για ένα παιχνίδι μπάσκετ κόντρα στην Μακάμπι. Δύο παραδοσιακές ομάδες της EuroLeague και ένα από τα πιο μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι.

Οι οπαδοί της Μακάμπι όμως φρόντισαν να αμαυρώσουν την αναμέτρηση. Με την προκλητική, επιθετική και επικίνδυνη παρουσία τους την ώρα της άφιξης της ομάδας στο γήπεδο, καθυβρίζοντας τον προπονητή του Παναθηναϊκού, αλλά και με τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα.

Και όλα αυτά με τις… ευλογίες της ομάδας, των Αρχών και της EuroLeague, μιας και κανένας δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει αυτό το ντροπιαστικό σκηνικό και να προστατέψει την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει μάθει να… μασάει τα λόγια του και για τον λόγο αυτό ξέσπασε με δηλώσεις του στη EuroLeague TV.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και είχαμε πολλές ευκαιρίες να κερδίσουμε το παιχνίδι αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο επιχειρήσαμε 9 τρίποντα και βάλαμε το ένα, αυτό είναι για το μπασκετικό κομμάτι. Από την άλλη πλευρά, συγκρίνουμε το ΝΒΑ με την Ευρωλίγκα και λέμε συνεχώς πως η Ευρωλίγκα είναι η καλύτερη λίγκα στον κόσμο, στην Ευρώπη αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ.

Αν έρθεις σε ένα γήπεδο να κάνεις τη δουλειά σου και 10 χιλιάδες άτομα που έρχονται στο ματς, σε περιμένουν στα αποδυτήρια και μετά σε όλη τη διάρκεια του ματς, για 40 λεπτά, σε προσβάλλουν άσχημα και κανείς δεν λέει τίποτα, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ.

Δεν θα ξανά συγκρίνω την Ευρωλίγκα με το ΝΒΑ, αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ. Απλά κάνω τη δουλειά μου, είμαι περήφανος που με την ομάδα μου κερδίσαμε στο παρελθόν τη Μακάμπι στα πλέι-οφ και πήγαμε στο Final-Four και κατακτήσαμε τον τίτλο, αυτό είναι το μόνο που κάνω.

Αν πιστεύετε πως είναι φυσιολογική η κατάσταση να με προσβάλλουν συνεχώς, όχι για μία στιγμή, και παντού 10 χιλιάδες άτομα χωρίς κανείς να κάνει κάτι ούτε οι διαιτητές ούτε οι κομισάριοι, συνεχίστε κατά αυτόν τον τρόπο».