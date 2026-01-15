Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός: «Πρασινίζει» το Μόναχο

Οnsports Τeam

Η ομάδα του «τριφυλλιού» δίνει έναν πολύ σημαντικό εκτός έδρας αγώνα απόψε και ο κόσμος του αναμένεται να δώσει και πάλι βροντερό παρών βάζοντας το λιθαράκι του για να πάρει η ομάδα μία ακόμα νίκη.

Έναν ακόμα πολύ σημαντικό εκτός έδρας αγώνα δίνει απόψε ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να καλούνται να κάνουν διπλό στο Μόναχο και να υποτάξουν την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να μην έχει στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν, που έμεινε στην Αθήνα, αλλά και να είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, θα έχει όμως και αυτή τη φορά την εντυπωσιακή στήριξη του κόσμου του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο κόσμος του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται να δώσει βροντερό "παρών" στο «SAP GARDEN», ένα γήπεδο χωρητικότητας 12.500 θέσεων.

Χιλιάδες φίλοι των «πράσινων», τόσο από την Ελλάδα, όσο και από την κεντρική Ευρώπη, έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για τη σημερινή αναμέτρηση και αναμένεται να μετατρέψουν το «SPA GARDEN» σε Telekom Center.