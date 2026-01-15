Παναθηναϊκός AKTOR: «Χρόνια πολλά αρχηγέ»
Οι «πράσινοι» μετρούν αντίστροφα για το τζάμπολ με τη Μπάγερν Μονάχου και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον Κώστα Σλούκα για τα γενέθλιά του.
Μεγάλη ημέρα η σημερινή για τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος γιορτάζει τα 36α γενέθλιά του.
Ο Έλληνας παίκτης βρίσκεται στο Μόναχο, με την αποστολή του Παναθηναϊκού, εν όψει της αποψινής αναμέτρησης της ομάδας με τη Μπάγερν, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστική της EuroLeague και φυσικά η ομάδα του δε θα μπορούσε να τον… ξεχάσει.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε στον Κώστα Σλούκα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, αρχηγέ».
Happy birthday, Captain! ??— Panathinaikos BC (@Paobcgr) January 15, 2026
Wishing Kostas Sloukas a year full of health, happiness, and more success in green! ?#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/y2sdXtd3e7