Παναθηναϊκός AKTOR: «Χρόνια πολλά αρχηγέ»

Οnsports Τeam

Οι «πράσινοι» μετρούν αντίστροφα για το τζάμπολ με τη Μπάγερν Μονάχου και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον Κώστα Σλούκα για τα γενέθλιά του.

Μεγάλη ημέρα η σημερινή για τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος γιορτάζει τα 36α γενέθλιά του.

Ο Έλληνας παίκτης βρίσκεται στο Μόναχο, με την αποστολή του Παναθηναϊκού, εν όψει της αποψινής αναμέτρησης της ομάδας με τη Μπάγερν, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστική της EuroLeague και φυσικά η ομάδα του δε θα μπορούσε να τον… ξεχάσει.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε στον Κώστα Σλούκα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, αρχηγέ».