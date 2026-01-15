Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: «Χρόνια πολλά αρχηγέ»
Οnsports Τeam 15 Ιανουαρίου 2026, 11:28
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: «Χρόνια πολλά αρχηγέ»

Οι «πράσινοι» μετρούν αντίστροφα για το τζάμπολ με τη Μπάγερν Μονάχου και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε στον Κώστα Σλούκα για τα γενέθλιά του.

Μεγάλη ημέρα η σημερινή για τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος γιορτάζει τα 36α γενέθλιά του.

Ο Έλληνας παίκτης βρίσκεται στο Μόναχο, με την αποστολή του Παναθηναϊκού, εν όψει της αποψινής αναμέτρησης της ομάδας με τη Μπάγερν, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστική της EuroLeague και φυσικά η ομάδα του δε θα μπορούσε να τον… ξεχάσει.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε στον Κώστα Σλούκα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά, αρχηγέ».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΟΦΗ: Εδωσε δανεικό τον Ράκονιατς στη Χάποελ Ιερουσαλήμ
6 λεπτά πριν ΟΦΗ: Εδωσε δανεικό τον Ράκονιατς στη Χάποελ Ιερουσαλήμ
EUROLEAGUE
Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός: «Πρασινίζει» το Μόναχο
15 λεπτά πριν Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός: «Πρασινίζει» το Μόναχο
ΣΠΟΡ
Συνελήφθη η Τουρκάλα αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν - H σχέση της με τον Ιμάμογλου
34 λεπτά πριν Συνελήφθη η Τουρκάλα αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν - H σχέση της με τον Ιμάμογλου
SUPER LEAGUE
Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Κάτρη που πήγε στον Παναθηναϊκό
53 λεπτά πριν Λεβαδειακός: Ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Κάτρη που πήγε στον Παναθηναϊκό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved