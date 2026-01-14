Ομάδες

Απάντησε στον Ουεμπανιάμα ο Παναθηναϊκός: «Σε περιμένουμε στο σπίτι μας»
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 14 Ιανουαρίου 2026, 16:04
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Απάντησε στον Ουεμπανιάμα ο Παναθηναϊκός: «Σε περιμένουμε στο σπίτι μας»

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα χαρακτήρισε την ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens ως την πιο εντυπωσιακή σε όλο τον κόσμο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τον προσκάλεσε για επίσκεψη.

Το όνομα του Παναθηναϊκού κάνει για μια ακόμα φορά τον γύρο του κόσμου, χάρη στη μπασκετική του ομάδα και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοί του.

Το Telekom Center Athens συγκεντρώνει όλο και περισσότερα κολακευτικά σχόλια, ειδικά την τελευταία διετία, αν και οι οπαδοί του είναι διαχρονικά γνωστοί για τον τρόπο που δημιουργούν ένα «καυτό» περιβάλλον για τους αντιπάλους.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα ήταν ο τελευταίος παγκόσμιος αστέρας που αποθέωσε την έδρα του Παναθηναϊκού, έχοντας αγωνιστεί σε αυτή με τη φανέλα της Βιλερμπάν πριν μερικά χρόνια.

«Η έδρα που ξεχωρίζει, κατά τη γνώμη μου, είναι του Παναθηναϊκού. Όταν μιλάς για εχθρικό κλίμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Κι άλλα γήπεδα είναι εξίσου δυνατά, αλλά η έδρα του Παναθηναϊκού είναι για μένα μακράν η πιο εντυπωσιακή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σούπερ σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε μέσω των social media στον Ουεμπανιάμα, ανεβάζοντας ένα βίντεο με τις δηλώσεις του και φάσεις από την εποχή που αγωνίστηκε στο ΟΑΚΑ, σχολιάζοντας: «Εκτιμούμε τον σεβασμό, Γουέμπι. Το ΣΠΙΤΙ μας σε περιμένει, όποτε αποφασίσεις να το επισκεφτείς».


