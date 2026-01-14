Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR, Σορτς: «Το πιο σημαντικό κλειδί η άμυνά μας»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 10:09
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR, Σορτς: «Το πιο σημαντικό κλειδί η άμυνά μας»

Στην ανάγκη ο Παναθηναϊκός AKTOR να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένος και με έμφαση στην άμυνα απέναντι στην Μπάγερν στάθηκε ο Τι Τζέι Σορτς, στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Μόναχο.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπογράμμισε αρχικά τη σημασία της σωστής διαχείρισης του απαιτητικού προγράμματος της EuroLeague, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό.

«Ξέρουμε το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να κοιτάμε πίσω. Δεν υπάρχει εύκολο ματς στην EuroLeague. Πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το επόμενο ματς είναι με τη Μπάγερν και εκεί είναι η συγκέντρωσή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο «κλειδί» της αναμέτρησης, ο Σορτς στάθηκε στην αμυντική λειτουργία της ομάδας: «Η άμυνά μας θα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Κάναμε εξαιρετική προσπάθεια στην άμυνα απέναντι στη Βίρτους. Ξέρουμε ότι θα παίξουμε σε ένα εντυπωσιακό γήπεδο, το SAP Garden, και πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στην άμυνα».

Τέλος, μίλησε για την προετοιμασία του «τριφυλλιού» ενόψει της αναμέτρησης, επισημαίνοντας τη βελτιωμένη εικόνα στις προπονήσεις. «Είχαμε καλές προπονήσεις. Ο κόουτς ήταν ειλικρινής μετά το ματς με το Περιστέρι, όπου χαλαρώσαμε μέσα στο παιχνίδι. Κάναμε καλή εβδομάδα προπονήσεων πριν τη Μπάγερν και δείξαμε διαφορετικό πρόσωπο. Τώρα πρέπει να πάμε εκεί και να νικήσουμε», κατέληξε.



