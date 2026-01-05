Ομάδες

Δ. Γιαννακόπουλος: «Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς - Θα κατέβει να παίξει ο Ολυμπιακός;»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 05 Ιανουαρίου 2026, 19:27
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Δ. Γιαννακόπουλος: «Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς - Θα κατέβει να παίξει ο Ολυμπιακός;»

Τη δική του απάντηση στα όσα αναφέρουν κάποιοι πως ο Ολυμπιακός θα πάρει το ευρωπαϊκό στο ΟΑΚΑ έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR με μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθάρισε πως το φετινό ευρωπαϊκό θα το πάρουν οι «πράσινοι», αφού διαθέτουν την καλύτερη ομάδα.

Παράλληλα, αφού γέλασε με τα σενάρια περί «ερυθρόλευκης» κατάκτησης εξήγησε τους δύο λόγους που δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, με κυριότερο το… σκάνδαλο του ΟΑΚΑ. Χαρακτηριστικά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε:

«Καταρχάς γελάω με όλους που λένε ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός να πάρει το ευρωπαϊκό μες στο ΟΑΚΑ. Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς. Τώρα, όσον αφορά στο ΟΑΚΑ, είναι δύο οι λόγοι που δεν θα το πάρει. Παραπάνω, αλλά θα πω δύο. Ο ένας είναι ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα και αν πέσουμε μαζί του, σίγουρα θα τον αποκλείσουμε. Αν δεν έχει αποκλειστεί από κάποιον άλλον, θα τον κερδίσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχοντας ονομάσει σκάνδαλο όλο αυτό που έγινε με το ΟΑΚΑ και της άνισης μεταχείρισης και τα λοιπά, η λογική λέει ότι δεν θα κατέβει να παίξει. Όπως και τότε έλεγε "Σκάνδαλο, Βασιλακόπουλος, δεν κατεβαίνουμε", σκάνδαλο δεν είναι και αυτό; Εδώ θα κατέβουν λέτε; Μακάρι».


