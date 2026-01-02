Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Στη θέση της η πολυθρόνα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 18:36
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Στη θέση της η πολυθρόνα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Η λευκή πολυθρόνα στην οποία συνηθίζει να κάθεται ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι δίπλα στο glass floor του Telekom Center Athens.

Η ώρα για το τζάμπολ του μεγάλου ντέρμπι της Euroleague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, πλησιάζει. Δίπλα στο glass floor, βρίσκεται κανονικά και η λευκή πολυθρόνα που συχνά βρίσκεται στο σημείο. Καθώς είναι εκείνη που συνήθως κάθεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Μένει να φανεί το αν ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» δώσει το παρών στο ντέρμπι αιωνίων, με το οποίο ξεκινά το 2026.

Ο ίδιος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκεί για να δει από κοντά τις προσπάθειες του «τριφυλλιού».


