Ολυμπιακός: Η ευκαιρία που ψάχνει στο Telekom Center Athens

Onsports Team

Το ξεκίνημα του 2026 βρίσκει τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από τον “αιώνιο” αντίπαλο του και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ψάχνει την νίκη - γιατρικό που θα του επιτρέψει να ξεφύγει (έστω και για λίγο) από τα προβλήματα, την εσωστρέφεια και την έντονη κριτική του τελευταίου διαστήματος.

Για πολλούς μπορεί να φαίνεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τον Ολυμπιακό, να δίνει τον πρώτο αγώνα της νέας χρονιάς στην έδρα του “αιωνίου” του αντιπάλου, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτή είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ομάδα των “ερυθρόλευκων”.

Ο Ολυμπιακός (10-7) πάει απόψε στο Telekom Center Athens για να αντιμετωπίσει τον “προβληματικό” Παναθηναϊκό (12-6). Έναν Παναθηναϊκό που προέρχεται από μια δύσκολη κατάσταση με πάρα πολλά κρούσματα από τη γρίπη Α και με αγωνιστικά προβλήματα (Σλούκας, Γκραντ).

Αυτή μοιάζει να είναι η μεγάλη ευκαιρία που ψάχνουν στον Ολυμπιακό. Τη στιγμή που ο Γιώργος Μπαρτζώκας βλέπει την ομάδα του να μην είναι στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική της κατάσταση, να χάνει θέσεις στην κατάταξη και την ίδια στιγμή ο ίδιος να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής από τους φίλους της ομάδας του (και για αγωνιστικούς αλλά και για μεταγραφικούς λόγους), άπαντες στην ομάδα του Πειραιά ψάχνουν μια ευκαιρία να ανατρέψουν την κατάσταση.

Γιατί όλοι μπορούν να αντιληφθούν πως μιας νίκη επί του Παναθηναϊκού στο “σπίτι” του μπορεί να “αγοράσει” χρόνο για τον Έλληνα τεχνικό έτσι ώστε να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις που θα του επιτρέψουν να διορθώσει τα κακώς κείμενα.

Πως όμως θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει την νίκη;

Όπως έχουν πει και οι δύο προπονητές πολλές φορές στο (κοντινό και μακρινό) παρελθόν, μεταξύ των δύο δεν υπάρχουν μυστικά. Τα συνεχόμενα παιχνίδια μεταξύ τους τους έχουν κάνει να γνωρίζονται πολύ καλά και πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει ένας εκ των δύο να βγάλει κάποιον άσο από το μανίκι του. Οπότε το θέμα είναι ποιος από τους δύο θα μπορέσει να επιβάλλει τον ρυθμό του.

Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βγάλει εκτός παιχνιδιού τον Ναν, με τον Τόμας Ουόκαπ να έχει και πάλι την “βρώμικη” δουλειά να “παίξει” και με το μυαλό του Αμερικάνου παίκτη, τη στιγμή που ο Νικόλα Μιλουτίνοφ, αν έχει μια… νορμάλ βοήθεια από τον Ντόντα Χολ, μπορεί να είναι καθοριστικός.

Όμως, οι τρεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τον Ολυμπιακό και δεδομένα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο (είτε είναι στο βράδυ τους, είτε όχι), είναι οι. Σάσα Βεζένκοφ, Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο πρώτος είναι από τους πλέον έμπειρους παίκτες σε ντέρμπι “αιωνίων” στην Ευρώπη, ξέρει πάρα πολύ καλά να διαχειρίζεται τέτοιες καταστάσεις και είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά για τον Ολυμπιακό. Οι “μάχες” του με τους Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου αναμένονται με πολύ ενδιαφέρον και αν ο Βούλγαρος παίκτης καταφέρει να “πιάσει” τους μέσους όρους τους σε “εκτελεστικό” επίπεδο τότε ο Ολυμπιακός θα είναι ένα βήμα μπροστά,.

Όσο για την περιφέρεια; Το δίδυμο Φουρνιέ - Ντόρσεϊ είναι από τα πιο “καυτά” στην Ευρώπη και αν ο Μπαρτζώκας έχει την ευτυχία να τους έχει και τους δύο σε καλό βράδυ, τότε δύσκολα μπορείς να τους βάλεις στοπ.

Ο Ντόρσεϊ από την αρχή της σεζόν είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας του, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να έχει περάσει ένα πολύ δύσκολο “φεγγάρι” ντεφορμαρίσματος, αλλά πλέον να μοιάζει πως έχει βρει τον καλό του εαυτό.