Παναθηναϊκός AKTOR: Ο δρόμος για την νίκη και την κορυφή

Το 2026 μπαίνει με τον Παναθηναϊκό (12-6) να υποδέχεται στο Telekom Center Athens τον Ολυμπιακό (10-7) και την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να θέλει την νίκη για να μπορέσει να μπει με το δεξί στον καινούριο χρόνο και να βρεθεί αυτομάτως στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης.

Περίεργες και ιδιαίτερες ήταν οι γιορτές για την ομάδα του Παναθηναϊκού, μιας και ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να πραγματοποιούν ένα εξαιρετικό νικηφόρο σερί τριών αγώνων κόντρα σε Φενέρμπαχτσε, Χάποελ Τελ Αβίβ και Ζαλγκίρις Κάουνας, αλλά μετά την επιστροφή της ομάδας από το Κάουνας η γρίπη Α “χτύπησε” την ομάδα και την έφερε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.

Πάνω από 10 τα κρούσματα στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens και σε συνδυασμό με τις ενοχλήσεις στο γόνατο του Κώστα Σλούκα, που τον είχαν αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης το τελευταίο διάστημα, αλλά και το πρόβλημα στη γάμπα του Τζέριαν Γκραντ, άπαντες αντιλαμβάνονται ότι η αποψινή παρουσία του Παναθηναϊκού στο πρώτο ντέρμπι “αιωνίων” για το 2026 αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό.

Τα κρούσματα της γρίπης αποτελούν παρελθόν, η εικόνα της ομάδας στην εξ αναβολής αναμέτρησης της Stoiximan GBL ήταν υπέρ του δέον θετική και μένει να φανεί το τι ακριβώς θα συμβεί με τον Τζέριαν Γκραντ αλλά και σε τι κατάσταση θα είναι οι Σλούκας, Όσμαν και Φαρίντ που είχαν μείνει εκτός της αναμέτρησης με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης της ομάδας του ξεκαθάρισε πως Ομέρ Γιούρτσεβεν και Κένεθ Φαρίντ συνεχίζουν κανονικά στην ομάδα του Παναθηναϊκού και αυτό είναι ένα στοιχείο που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο και στην αποψινή αναμέτρηση. Η τριάδα του “τριφυλλιού” στους σέντερ, κόντρα στους Μιλουτίνοφ και Χολ από πλευράς Ολυμπιακού θα είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, καθώς ένα από τα στοιχεία που θα γείρουν την πλάστιγγα θα είναι τα ριμπάουντ. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κυριαρχήσει στο κομμάτι αυτό, καθώς θέλει να επιβάλλει τον ρυθμό του μέσα στο γήπεδο του και τα ριμπάουντ θα του δώσουν την ευκαιρία για προϋποθέσεις παιχνιδιού στο ανοικτό γήπεδο, αλλά και να “κόψει” από τον Ολυμπιακό της δεύτερες ευκαιρίες.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός για μια ακόμα φορά περιμένει πολλά από την περιφέρεια του. Οι “πράσινοι” είναι στην… ευχάριστη θέση να βλέπουν τον Κέντρικ Ναν να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και να βρίσκεται στην καλύτερη φάση της σεζόν και για πολλούς σε… τροχιά MVP, με τον Ναν να δίνει το παρών στο πρώτο του ντέρμπι “αιωνίων” για τη σεζόν 2025/2026 μιας και στο παιχνίδια του Φαλήρου για το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν εκτός λόγω τραυματισμού.

Την ίδια στιγμή ο Εργκίν Αταμάν περιμένει πολλά από τους Σλούκα και Γκραντ των οποίων είναι κατάσταση είναι… απρόβλεπτη. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έχει κάνει ένα καταπληκτικό πρώτο μισό στη σεζόν αλλά προέρχεται από πρόβλημα στο γόνατο και ο δεύτερος είναι αμφίβολος λόγω ενός προβλήματος στη γάμπα.

Με τον Γκραντ τον τελευταίο μήνα να είναι εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου και να θυμίζει τον παίκτη της πρώτης του χρονιάς με το “τριφύλλι” στο στήθος. Οι δύο αυτοί παίκτες είναι κομβικής σημασίας για τον Παναθηναϊκό τόσο για τις οργανωτικές τους αρετές, όσο και για το εκτελεστικό κομμάτι της ομάδας, κυρίως ο Σλούκας, αλλά και για τη συμβολή του Αμερικανού στην αμυντική λειτουργία της ομάδας και στην προσωπική άμυνα τόσο πάνω στον Εβάν Φουρνιέ, όσο και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ οι οποίοι αποτελούν τα βαριά “όπλα” του Ολυμπιακού στην περιφέρεια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Οι παράγοντες “Χ”

Την ίδια στιγμή καταλυτικοί για την ομάδα του Παναθηναϊκού θα είναι οι Τσέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνος Μήτογλου.

Ο Τούρκος από το ξεκίνημα της σεζόν πραγματοποιεί ίσως την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, την πιο γεμάτη, την πιο μεστή και δικαίως θεωρείται ο καλύτερος παίκτης της διοργάνωσης στη θέση του, κάτι που φάνηκε και μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό του όπου ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Ο πιο φορμαρισμένος. Ο Όσμαν μπορεί να αποδειχθεί κάτι περισσότερο από καταλυτικός στο παιχνίδι της ομάδας του, αν συνυπολογίσουμε και την απουσία του Τάισον Ουόρντ από τον Ολυμπιακό, με τον Μπαρτζώκα να έχει μόνο τον Κώστα Παπανικολάου “καθαρό” στο “3” και να πρέπει να παίξει με πιο κοντό σχήμα. Που επιθετικά δίνει πλεονέκτημα στον Όσμαν, ο οποίος στην άμυνα μπορεί να ακολουθήσει κοντύτερος παίκτες.

Όσο για τους Χουάντσο και Μήτογλου; Παίκτες που μπορεί να κρίνουν πολλά, τόσο στο επιθετικό κομμάτι καθώς με την εκτελεστική τους δεινότητα (αν βρεθούν στο βράδυ τους) μπορούν να ανοίξουν διάπλατα την άμυνα του Ολυμπιακού, όσο κυρίως στην άμυνα που θα επωμιστούν το δύσκολο έργο του να περιορίσουν τον Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος του Ολυμπιακού αναμένεται να πάρει πάνω του το μεγαλύτερο μέρος του επιθετικού κομματιού των “ερυθρόλευκων” με τα δύο “4άρια” του “τριφυλλιού” να πρέπει να επιδείξουν τεράστια προσοχή. Όσο για τον Μήτογλου έχει αποδειχθεί στο παρελθόν πως τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό του πάνε πολύ, ειδικά όταν βρίσκεται στη θέση “5”.