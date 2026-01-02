Ομάδες

Μεταγραφές, Euroleague: Μετά την απόκτηση του Σίλβα, η Φενέρμπαχτσε θέλει και τον Ντε Κολό
INTIME SPORTS
Onsports Team 02 Ιανουαρίου 2026, 22:27
EUROLEAGUE

Μεταγραφές, Euroleague: Μετά την απόκτηση του Σίλβα, η Φενέρμπαχτσε θέλει και τον Ντε Κολό

Η Φενέρμπαχτσε αναμένεται να προσθέσει στο ρόστερ της τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ, ενώ πιέζει και τη Βιλερμπάν για να κάνει δικό της τον Νάντο Ντε Κολό.

Η τουρκική ομάδα έδωσε τα χέρια με τον Γκαμπονέζο ψηλό και θα καλύψει το buy out που έχει στο συμβόλαιο του με την «Ένωση». Δεν θα σταματήσει, όμως, εκεί…

Η Φενέρμπαχτσε κινείται και για την επιστροφή του Γάλλου γκαρντ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της την τριετία 2019-22. Μάλιστα, πιέζει τη Βιλερμπάν, καθώς η προθεσμία για μεταγραφή παίκτη από άλλη ομάδα της Euroleague ολοκληρώνεται στις 5 Ιανουαρίου.

Ο λόγος που ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «καίγεται» για την απόκτηση του Ντε Κολό είναι ότι οι πληροφορίες θέλουν τον Σκότι Ουίλμπεκιν να μην είναι άμεσα διαθέσιμος. Ο 38χρονος γκαρντ της Βιλερμπάν μετράει στη φετινή Euroleague 13.6 πόντους μέσο όρο, 2.1 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ.



