ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Στην αγορά για αντι – Σίλβα η ΑΕΚ | Ο Γκαμπονέζος ενημέρωσε ότι αποχωρεί
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 31 Δεκεμβρίου 2025, 15:03
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

ΟΡΙΣΤΙΚΟ: Στην αγορά για αντι – Σίλβα η ΑΕΚ | Ο Γκαμπονέζος ενημέρωσε ότι αποχωρεί

Ήταν αναμενόμενο είναι πλέον οριστικό! Ο Κρις Σιλβα ενημέρωσε ότι αποχωρεί από την ΑΕΚ, η οποία φουλάρει για την απόκτηση του αντικαταστάτη του.

Η αποστολή της «Ένωσης» ήταν εξ αρχής δύσκολη από τη στιγμή που στο συμβόλαιο του Γκαμπονέζου σέντερ υπήρχε buy-out.

Ο Μάκης Αγγελόπουλος προσέφερε νέο συμβόλαιο με βελτιωμένες οικονομικές απολαβές στον παίκτη, ωστόσο το… δέλεαρ της Euroleague φαίνεται ότι είναι μεγάλο για τον παίκτη.

Ο Σίλβα ενημέρωσε τους ανθρώπους της ΑΕΚ ότι θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Euroleague. Αυτή θα είναι όπως όλα δείχνουν η Φενέρμπαχτσε, καθώς ο παίκτης φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, εξαργυρώνοντας τις τρομερές εμφανίσεις που έκανε στο πρώτο μισό της σεζόν.

O 29χρονος ψηλός αναδείχθηκε MVP της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League, μετρώντας 14.8 πόντους με 70% στα σουτ εντός παιδιάς. Μάλιστα, φτάνοντας στο 21 στο σύστημα αξιολόγησης, βρέθηκε στην τρίτη θέση ανάμεσα σε όλους τους παίκτες του BCL.

Η ΑΕΚ φουλάρει γτια να βρει έναν παίκτη που θα καλύψει το μεγάλο «κενό» που αφήνει ο Γκαμπονέζος! Οι «κιτρινόμαυροι» ήδη έχουν κάνει μια σχετική προεργασία, έχοντας ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις, αλλά η επιλογή μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς καλούνται να αντικαταστήσουν τον κορυφαίο παίκτη της φετινής ομάδας.



