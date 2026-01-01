Παναθηναϊκός: Ευκαιρία να ανέβει στην κορυφή και να παραμείνει εκεί

Οι «πράσινοι» μετρούν αντίστροφα για το τζάμπολ του μεγάλου παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό γνωρίζοντας ότι έχουν την ευκαιρία να τους να βρεθούν στην κορυφή της κατάταξης και να παραμείνουν εκεί, εκμεταλλευόμενοι το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Η εντός έδρας ήττα της Χάποελ από τη Ζαλγκίρις Κάουνας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κορυφή της κατάταξης στο τέλος του πρώτου γύρου της regular season της EuroLeague.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη γνώρισε την ήττα από τους Λιθουανούς με 80-93 και έπεσε από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας πλέον ρεκόρ 13-6, όσο και η Βαλένθια που βρίσκεται στην κορυφή.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία του, αφού με νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου του αύριο το βράδυ στο Telekom Center Athens, θα φτάσει και αυτός στο 13-6 και θα βρίσκεται και αυτός στην κορυφή. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός θα έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να φτιάξει ακόμα καλύτερα την βαθμολογική του κατάσταση το πρώτο εικοσαήμερο του Ιανουαρίου αν μπορέσει να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα που έχει μπροστά του.

Μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια τετράδα αγώνων η οποία είναι στα μέτρα του και ίσως κάτι… παραπάνω.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει να δώσει τα τρία από τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια στο T-Center και ταξιδεύει μόνο στο Μόναχο για το παιχνίδι με τη Μπάγερν στα μέσα του μήνα.

Αμέσως μετά τους «ερυθρόλευκους» ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» εντός των τειχών για την ομάδα των «πράσινων», οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν στις 6 Ιανουαρίου την Αρμάνι Μιλάνο και στις 8 Ιανουαρίου την Βίρτους Μπολόνια. Δύο παιχνίδια με επικίνδυνους αντιπάλους, αλλά με τον Παναθηναϊκό να είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Ακολουθεί στις 15 του μήνα το παιχνίδι στη Γερμανία με τη Μπάγερν Μονάχου και ο Παναθηναϊκός πέντε ημέρες αργότερα επιστρέφει στο… σπίτι του για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού μέχρι τις 20 Ιανουαρίου:

2 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός

6 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο

8 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια

15 Ιανουαρίου: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR

20 Ιανουαρίου: Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια