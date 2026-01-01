Χολμς: «Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα – Δεν βλέπω την ώρα για το ματς»

Onsports Team

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR περιμένει με ενθουσιασμό το πρώτο ντέρμπι αιωνίων στην «πράσινη» έδρα – Τι είπε για την συνύπαρξη με τον Φαρίντ.

Επέστρεψε από τραυματισμό κι ακόμη ψάχνει τα πατήματά του. Ο Ρισόν Χολμς αισθάνεται καλύτερα και δεν μπορεί να περιμένει για το τζάμπολ του ντέρμπι της Euroleague με τον Ολυμπιακό. Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR δήλωσε για το ματς, αλλά και για τον Κένεθ Φαρίντ που θαύμαζε από νέος και πλέον είναι συμπαίκτες:

Για την προετοιμασία: «Η προετοιμασία είναι η ίδια, βλέπουμε βίντεο και ετοιμαζόμαστε για αύριο. Είμαι άνθρωπος της συνήθειας, θέλω συνέπεια στη δουλειά και στη ρουτίνα μου για να μένω συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, βρίσκω ξανά χημεία με τους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να πατήσω ξανά στο γήπεδο».

Για το πρώτο του ντέρμπι με τον κόσμο στο Telekom Center Athens: «Θα είναι διασκεδαστικά, ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα. Ο κόσμος είναι σπουδαίος όλη τη σεζόν, οπότε δεν βλέπω την ώρα για να βρεθώ ξανά μπροστά τους».

Για τον Φαρίντ: «Ο Φαρίντ είναι ο άνθρωπός μου, χαίρομαι που τον βλέπω εκεί έξω και είμαστε μαζί και προσπαθώ να μαθαίνω όσα περισσότερο μπορώ από εκείνον. Είμαι πανέτοιμος για τις μάχες, πάντα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Παίζω μπάσκετ, κάνω αυτό που ονειρευόμουν, ανυπομονώ για κάθε πρόκληση».