Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κινείται για Τζόουνς που «τελειώνει» από Παρτιζάν

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται γύρω από την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Ολυμπιακό να έχει θέσει ξεκάθαρα στο στόχαστρό του τον Αμερικανό σέντερ της Παρτίζαν και να περιμένει τις εξελίξεις για να προχωρήσει την κίνησή του.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη έρθει σε επαφή με την πλευρά του παίκτη και έχουν δείξει ξεκάθαρο ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ωστόσο δεν σκοπεύουν να μπουν σε διαπραγματεύσεις με τη σερβική ομάδα. Στον Πειραιά έχουν καταστήσει σαφές πως η υπόθεση μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον ο Τζόουνς μείνει ελεύθερος από την Παρτίζαν, μέσω δικών του ενεργειών.

Το κλίμα γύρω από τον 28χρονο σέντερ στο Βελιγράδι είναι ιδιαίτερα τεταμένο. Μετά το παιχνίδι της Παρτίζαν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Τζόουνς παραλίγο να έρθει στα χέρια με οπαδούς της ομάδας, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πλέον, όλα δείχνουν πως οι μέρες του στη σερβική ομάδα είναι μετρημένες και η αποχώρησή του θεωρείται θέμα χρόνου.

Στη Σερβία, μάλιστα, θεωρούν δεδομένη την αποδέσμευσή του. Σύμφωνα με το «Mozzart Sport», η διαδικασία «εκκαθάρισης» έχει ήδη ξεκινήσει στην Παρτίζαν του Χουάν Πεναρόγια, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των παικτών που αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν.

Για τον Ολυμπιακό, κομβικό ρόλο παίζει και ο χρόνος, καθώς ο παίκτης θα πρέπει να μείνει ελεύθερος πριν από τις 5 Ιανουαρίου 2026. Τότε εκπνέει η προθεσμία για μετακίνηση παίκτη που αγωνίζεται ήδη στη Euroleague σε άλλη ομάδα της διοργάνωσης, κάτι που καθιστά τις εξελίξεις άμεσες.

Αγωνιστικά, ο Τζόουνς πραγματοποιεί καλή σεζόν στη Euroleague, μετρώντας κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,2 κλεψίματα. Το περασμένο καλοκαίρι είχε υπογράψει επέκταση συμβολαίου με την Παρτίζαν έως το 2027, με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο όλα δείχνουν πως το συγκεκριμένο κεφάλαιο πλησιάζει στο τέλος του.