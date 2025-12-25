Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Φενέρμπαχτσε: Ελεύθερος αλλά με όρους ο Σαράν
X / Fener'in Peşinde
Onsports Team 25 Δεκεμβρίου 2025, 13:36
EUROLEAGUE / Φενέρμπαχτσε

Φενέρμπαχτσε: Ελεύθερος αλλά με όρους ο Σαράν

Σε κατάσταση έντονης αναταραχής βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Φενέρμπαχτσε, μετά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του προέδρου της, Σανεντίν Σαράν.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου συνελήφθη χθες από τις τουρκικές αρχές, αντιμετωπίζοντας σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά, γεγονός που προκάλεσε ισχυρό σοκ στο εσωτερικό της ομάδας αλλά και στους οπαδούς της.

Η είδηση της σύλληψης πυροδότησε έντονες αντιδράσεις, με φίλους της Φενέρμπαχτσε να βγαίνουν στους δρόμους και να στρέφονται κατά της κυβέρνησης, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις εξελίξεις. Το κλίμα γύρω από τον σύλλογο είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς η υπόθεση αφορά τον ίδιο τον πρόεδρό του.

Σήμερα, πάντως, υπήρξε νεότερη εξέλιξη, καθώς ο Σανεντίν Σαράν αφέθηκε ελεύθερος. Ωστόσο, η αποφυλάκισή του συνοδεύεται από αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφού θα τελεί υπό δικαστική επιτήρηση και θα είναι υποχρεωμένος να εμφανίζεται σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές την εβδομάδα.

Όπως ανέφερε ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε έχει παραπεμφθεί σε δίκη, με την υπόθεση να αναμένεται να έχει συνέχεια και να κρατά σε αγωνία τόσο τον σύλλογο όσο και τον τουρκικό αθλητικό κόσμο.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνελήφθη στην Τουρκία ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε

Συνελήφθη στην Τουρκία ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε διαδήλωσαν φωνάζοντας: «Παραιτήσου κυβέρνηση»!

Οπαδοί της Φενέρμπαχτσε διαδήλωσαν φωνάζοντας: «Παραιτήσου κυβέρνηση»!
EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: «Καμία αναφορά στην οροφή του ΣΕΦ για την αναβολή με Ολυμπιακό»

Φενέρμπαχτσε: «Καμία αναφορά στην οροφή του ΣΕΦ για την αναβολή με Ολυμπιακό»

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!
1 λεπτό πριν Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές: Δυνατό «μπάσιμο» για Καρέτσα και από τη Ρεάλ Μαδρίτης!
35 λεπτά πριν Μεταγραφές: Δυνατό «μπάσιμο» για Καρέτσα και από τη Ρεάλ Μαδρίτης!
EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: Ελεύθερος αλλά με όρους ο Σαράν
1 ώρα πριν Φενέρμπαχτσε: Ελεύθερος αλλά με όρους ο Σαράν
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χριστουγεννιάτικες στιγμές για Χουάντσο και την οικογένεια Γκραντ
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χριστουγεννιάτικες στιγμές για Χουάντσο και την οικογένεια Γκραντ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved