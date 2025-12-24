Συνελήφθη στην Τουρκία ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε

Onsports Team

Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε πως ο πρόεδρός του, Σαντεντίν Σαράν, συνελήφθη από την αστυνομία – Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, η σύλληψη σχετίζεται με ναρκωτικά.

Τα σκάνδαλα στον τουρκικό αθλητισμό, δεν έχουν τελειωμό. Μετά την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού που έφερε συλλήψεις ποδοσφαιριστών και διαιτητών, ήρθε η είδηση πως συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε. Για λόγους που σχετίζονται με ναρκωτικά, όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Σαντετίν Σαράν ήταν γνωστό πως ερευνάται τις τελευταίες μέρες για αυτές τις κατηγορίες. Την Τετάρτη (24/12) η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας τη σύλληψή του.

Σε αυτή αναφέρεται:

«Ο πρόεδρος μας, κ. Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση της Χωροφυλακής, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, από το γραφείο του προέδρου της Φενερμπαχτσέ.

Η εν λόγω έρευνα συνεχίζεται και η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου, υπό την αρμοδιότητα και ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο Πρόεδρός μας θα αντιμετωπίσει και αυτή τη διαδικασία με σύνεση και ψυχραιμία, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Οι εργασίες που διεξάγονται προς το συμφέρον του συλλόγου μας θα συνεχιστούν αδιάκοπα. Ο Πρόεδρός μας, κ. Σαντετίν Σαράν, θα αφήσει πίσω του αυτές τις μέρες και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για το σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου και οι δικηγόροι του Προέδρου μας, κ. Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον Πρόεδρο μας στη σχετική διαδικασία».