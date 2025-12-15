Ο Πάσπαλιε επιβεβαίωσε για Πέιν και Παρτιζάν

Οnsports Τeam

Η είδηση που αποκαλύφθηκε σήμερα στα ΜΜΕ της Σερβίας για συμφωνία του Κάμερον Πέιν με την Παρτιζάν επιβεβαιώθηκε από τον Ζάρκο Πάσπαλιε.

Τα ΜΜΕ της Σερβίας αποκάλυψαν σήμερα πως η Παρτιζάν είναι μια ανάσα από την ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής, αυτής του Κάμερον Πέιν.

Λίγες ώρες αργότερα η είδηση επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο, καθώς ο Ζάρκο Πάσπαλιε με δηλώσεις του έκανε λόγο για επαφές με τον έμπειρο παίκτη.

«Θέλουμε να φέρουμε έναν Ευρωπαίο πόιντ γκαρντ ή έναν Αμερικανό που παίζει στην Ευρώπη. Διαφορετικά, είναι μόνο Αμερική. Ακόμα κι αν επιλέξουμε έναν Αμερικανό, πόσο καιρό θα του πάρει να προσαρμοστεί; Όλα είναι ακριβά στις μέρες μας.

Ειλικρινά, κανείς στην Ευρώπη δεν αξίζει αυτά τα χρήματα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε επαφή με τον Κάμερον Πέιν και μερικούς άλλους. Φυσικά, εξαρτάται και από τον προπονητή. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση. Πρέπει να παίξουμε γρήγορο, μοντέρνο μπάσκετ που να ενθουσιάζει τους οπαδούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάσπαλι.