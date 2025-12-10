Σοκ στον Ολυμπιακό με Ουόρντ: Έναν μήνα εκτός δράσης

Οnsports Τeam

Ο Τάισον Ουόρντ υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου, με την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου να είναι ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Τεράστιο πλήγμα στον Ολυμπιακό μετά την νέα ατυχία που καλείται να διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Τη στιγμή που οι "ερυθρόλευκοι" φέρονται να είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μόντε Μόρις, η ομάδα του Πειραιά ανακοίνωσε τα δυσάρεστα για τον τραυματισμό του Τάισον Ουόρντ.

Ο Αμερικανός παίκτης αντιμετωπίζει οστικό οίδημα στην πρόσθια μοίρα του έξω κνημιαίου κονδύλου, μια κάκωση που τον αναγκάζει να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι αναγκασμένος να καλύψει το κενό του εκ των έσω.

Δύσκολα και στο Telekom Center ο Ουόρντ

Ουσιαστικά η επιστροφή του Ουόρντ υπολογίζεται από το νέο έτος, με τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του τρία εντός έδρας παιχνίδια με Βαλένθια, Βιλερμπάν (για την Ευρωλίγκα) και με Κολοσσό Ρόδου (για την GBL). Θυμίζουμε πως εκκρεμεί και το ματς με την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ ενώ οι ερυθρόλευκοι θα ταξιδέψουν για την Βαρκελώνη προκειμένου να αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (12/12), ενώ πολύ δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, τη δεύτερη ημέρα του 2026.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 13 ματς στην Euroleague (έχει ξεκινήσει στα 6) και μετράει κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 3,1 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ, 0,7 κλεψίματα και 0,3 μπλοκ, έχοντας 8,5 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.