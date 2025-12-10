Ολυμπιακός: Αυτά τα ματς θα χάσει ο Ουόρντ -Τι γίνεται με Παναθηναϊκό
Σε σοκ άπαντες στην ομάδα του Ολυμπιακού μετά την νέα ατυχία με τον τραυματισμό του Τάισον Ουόρντ, που θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για τον επόμενο μήνα.
Ο Τάισον Ουόρντ υπέστη οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα πρέπει να αναπροσαρμόσει άμεσα τα πλάνα του για να μπορέσει να καλύψει το κενό που αφήνει ο έμπειρος παίκτης, ενώ την ίδια στιγμή ακολουθεί ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, μέχρι τις αρχές του νέου έτους.
Στις 2 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένο το «αιώνιο» ντέρμπι για τη EuroLeague, με τις πιθανότητες συμμετοχής του Ουόρντ να μην είναι με το μέρος του.
Αυτά τα παιχνίδια θα χάσει:
- 12/12 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 14/12 Περιστέρι – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 16/12 Ολυμπιακός – Βαλένθια (EuroLeague)
- 19/12 Ολυμπιακός – Βιλερμπάν (EuroLeague)
- 21/12 Ολυμπιακός – Κολοσσός (Stoiximan GBL)
- 26/12 Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 02/01 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 04/01 Άρης – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)
- 06/01 Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός (EuroLeague)
- 09/01 Ολυμπιακός – Μπάγερν (EuroLeague)
- 10/01 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)