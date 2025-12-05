Παναθηναϊκός: «Η ΚΑΕ αποκλείστηκε από τα κονδύλια ενεργειακής αναβάθμισης ΠΡΙΝ υπογραφεί η σύμβαση»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αποκατέστησε την αλήθεια σχετικά με τις ανακριβείς πληροφορίες για τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης των λοιπών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.

Οι τραγελαφικές καταστάσεις στο ΣΕΦ και η αναβολή του αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, έφεραν δηλώσεις και «πληροφορίες» εκτός πραγματικότητας, στην προσπάθεια ορισμένων να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Συγκεκριμένα υπήρχε μια προσπάθεια από ανθρώπους των Πειραιωτών και κάποια δημοσιεύματα να συνδέσουν τον Παναθηναϊκό και τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης των λοιπών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ.

Φυσικά, αυτές οι ανακρίβειες προκάλεσαν την αντίδραση του Τριφυλλιού.

Αναλυτικά η θέση των «πράσινων»:

«Δεδομένου πως τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ανακριβείς πληροφορίες και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ξεκαθαρίζει ότι όχι μόνο δεν έχει επωφεληθεί από τα κονδύλια της ενεργειακής αναβάθμισης των λοιπών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ, αντιθέτως αποκλείστηκε ρητώς από αυτά αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας για την παραχώρηση του κλειστού και ΠΡΙΝ υπογραφεί η σχετική σύμβαση».