Κύπελλο Ελλάδας: Στις 17 Δεκεμβρίου τα τρία τελευταία ματς της League Phase
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 16:29
SUPER LEAGUE

Κύπελλο Ελλάδας: Στις 17 Δεκεμβρίου τα τρία τελευταία ματς της League Phase

Οι αγώνες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ που δεν είχαν διεξαχθεί, ορίστηκαν για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ολοκληρώνοντας έτσι τη League Phase.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε παίξει στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ το ίδιο είχε συμβεί με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής. Αυτά τα τρία ματς θα καθορίσουν την τελική βαθμολογία και φυσικά τις θέσεις πρόκρισης των τριών «μεγάλων».

Τα ματς ορίστηκαν για τις 17 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά:

16:00 Καβάλα-Παναθηναϊκός, Δημοτικό Στάδιο Καβάλας «Ανθή Καραγιάννη», τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

18:00 Ολυμπιακός-Ηρακλής, «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.

20:00 ΠΑΟΚ-Μαρκό, Γήπεδο Τούμπας, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.



